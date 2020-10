Tack Sony Playstation för alla dessa år.

Jag är inte intresserad av Playstation idag, vi har liksom växt ifrån varandra.

Playstation var mer som en kompis som fanns där som hade sådant som Nintendo inte hade.

Playstation kunde spela musik från cd skivor, Playstation kunde senare även spela upp filmer från DVD skivor.

Det var alltid så kul med Playstation, när man hade den så hade man tillgång till sådant som nästan ingen annan hade, som DVD istället för VHS.

Sen upptäckte jag spelen. Crash Bandicoot, Tekken, Metal Gear Solid, Grand Theft Auto och The Elder Scrolls.

Alla dessa spelen gav mig en anledning till att fortsätta köpa Playstation.

Men vår relation tog slut när Playstation inte längre kunde erbjuda mig något nytt som jag ville ha, men Nintendo kunde fortfarande det. Nintendo hade alltid spelen som jag var intresserad av.

Men trots att jag inte ville ha Playstation 4 så var Playstation mig fortfarande trogen och jag fick veta mer och mer att det gick att lita på Sony.

Nintendo Wii är en konsol som jag än idag gillar att återvända till. Jag gillar spelen och jag gillar att det fortfarande går att ladda ner spel som man redan köpt via Wii Shop, men det är allt eftersom Nintendo har stängt ner så att det inte längre går att köpa spel där.

Sony däremot har vårdat den tidigare generationen väldigt bra, trots att de har satsat på Playstation 4, VR och annat så har man fortfarande kunnat köpa spel digitalt till Playstation 3.

Detta går än idag bara att det under de senaste åren bara gått att köpa Playstation 3 titlar (av vad jag sett) via butiken på konsolen.

Däremot så har man via webbläsaren kunnat köpa både Playstation One och Playstation 2 titlar och laddat ner till sin Playstation 3.

Man kan säga mycket om Sony men de har ändå vårdat Playstation 3 mycket bättre än vad Nintendo har vårdat sina tidigare konsoler.

Men Playstation 3 var ju också en kraftfullare konsol än Wii, så det går ju inte längre att exempelvis se på Netflix på Wii men via Playstation 3 så funkar det fortfarande.

Jag kan rakt upp och ner inte se några direkt större förändringar på Playstation 3 som har förändrat hur man spelar spel eller något annat.

Det som är tråkigt är ju att Sony nu har anpassat sin Playstation Store webbsida för Playstation 4, Playstation 5, VR och något som jag tror heter Now.

Så jag kan inte längre använda mig av deras webbsida för Playstation Store när jag ska köpa spel utan nu måste jag handla via Playstation Store på Playstation 3, trots att det är mycket svårare att hitta där. Men jag kanske hittar någon bra Playstation 3 titel som jag har missat någon gång, eller så får jag helt enkelt nöja mig med de spel som jag köpt under åren.

Sen finns det en sista sak som jag till en början inte gillade med Playstation som jag nu är väldigt glad över att Sony har ändrat.

Kontosystemet.

När jag skaffade Playstation 3 så skaffade jag mig ett konto som jag senare slutade använda eftersom jag använde mig av ett släktnamn i det användarnamnet som jag idag inte ens vill förknippas med efter att det hade kommit fram saker som jag inte står för.

Jag ville byta användarnamn eftersom jag hade handlat så mycket spel via det kontot men Sony sade till mig när jag mailade de att det inte gick. Så jag skapade istället ett helt nytt konto men hade kvar det gamla för att kunna ha spelen nerladdade till min Playstation 3.

Sen hände det som jag så länge hade väntat på. Man fick möjligheten till att byta användarnamn.

Jag var så lycklig när jag fick reda på det här på FZ så jag skrev att jag skulle byta mitt användarnamn, sen var det en person som ville hjälpa mig här som tyckte att jag inte skulle göra det eftersom saker man köpt online i butik till vissa spel kunde försvinna med mera.

Men eftersom det användarnamnet var så laddat för mig så brydde jag mig inte, jag ville byta det och då spelade det ingen roll vad som än hände.

Men vad hände när jag bytte användarnamn?

Förutom att det kändes som en stark lättnad för mig, jag var så lycklig över det, så hände inget större allvarligt.

Mina spel som jag hade köpt online fanns kvar, men eftersom sparfiler på Playstation 3 är registrerade på ett konto så försvann alla sparfiler som jag hade på det kontot eftersom min Playstation 3 troligtvis trodde att det var ett nytt konto.

Men hellre att alla sparfiler och sådant som jag har köpt i ett spel försvinner än att behöva ha ett konto som fick mig att må dåligt över att jag hade.

Så man ska tänka sig lite extra för vad man kallar sig för, saker kan framkomma som gör att man inte längre vill ha något mer med det att göra.

Men tack vare Sony så slutade allt gott, och trots att jag inte längre är intresserad av deras nyare konsoler så gillar jag ändå att de vårdar sina äldre konsoler och har förbättrat saker både på sina äldre som nyare konsoler och inte gjort som Nintendo som endast satsar på den konsolen som är aktuell just nu.