Aim Lab - Vetenskaplig aimtränare för FPS-spel

Ett program som sägs bygga på mestadels vetenskap och är anpassat för att öka din skicklighet i FPS-spel. Precis så beskrivs Aim lab på Steam. Ligger det då någon sanning bakom påståendet? Eftersom det är gratis och jag är lite av en nörd när det gäller sådant här tänkte jag skriva lite om vad jag tycker.

Första Intryck

Första intrycket är att det känns välgjort trots att det är i pre-alpha stadiet. Med välgjort så menar jag att utifrån att det endast är 40 % färdigt så finns det fortfarande massvis med inställningar och olika övningar som är uppdelade i olika kategorier, samt även en hel del statistik och möjligheter att ner på makronivå anpassa alla övningar till det som just du är intresserad av. Förutom det så har jag under mina åtta timmar inte stött på någon bugg och spelet har ej heller kraschat vilket jag anser vara riktigt bra. Hittar man en bugg eller vill rapportera problem får man upp en enkel meny via en knapptryckning på F1.

Innan någon träning börjar så måste inställningarna fixas. Att använda en aimtränare och inte ha rätt sens på musen kommer med 100 % sannolikhet göra med skada än nytta. Jag hittar inställningen och ställer in på samma sens som jag har i CS och tror jag är klar. Nästan direkt känner jag att sensen är ovanligt hög och mycket riktigt så efter en snabb googling hittar jag en hemsida som konverterar sens från ett program/spel till ett annat program/spel och får rätt sens på musen. Eftersom mitt huvudspel är CS:GO ställer jag in grafiken precis som jag har i CS:GO (1280x960 4:3 streched) för att efterlikna riktiga förhållande så mycket som möjligt. Även utseendet på siktet försöker jag få till så nära det går som det jag använder i CS:GO. Djupare än så går jag inte gällande inställningar även om det finns massvis med att ställa in gällande knappar, utseende på målen man skjuter på o.s.v.

Spelets innehåll

Efter en tutorial bestånde av sex övningar som läggs som bas för din grundrank möts man av en enkel startsida med olika valmöjligheter.

Startsidan och rankingsidan

Training

När det sedan är dags för träning möts man av tonvis med valmöjligheter. Allt ifrån att spela de, enligt Aim Lab, rekommenderade övningarna, spela övningar en och en, spela igenom en playlist eller gå in och modifiera övningarna precis som du själv vill.

Översikt träningsfliken

Aim Lab erbjuder för närvarande totalt åtta kategorier för träning.

Flicking: Fokus på snabba och/eller precisa musrörelser. Tracking: Fokus på att kunna följa ditt mål på ett precist sätt Speed: Skjut på allt så fort som möjligt. Precision: Fokus på precision med mål som blir mindre och mindre ju bättre du är. Cognition: Fokus på besluts- och uppfattningsförmåga. Perception: Fokus på reaktioner och förmågan att höra var ljud kommer ifrån. Sandbox AI: Här används AI för analysera dina problemområden med siktet och specialanpassar övningarna. Sandbox Misc: Blandade övningar utan någon speciell inrikting.

Totalt i dessa åtta kategorier finns det 61 övningar plus åtta AI-övningar, övningarna per kategori sträcker sig från fem till sexton. Dessa kan som sagt spelas en och en, modifieras precis som man vill eller läggas in i playslist för att få dem efter varandra. Inför varje övning få man välja vapen, karta, avatar och skins. En kort film visas hur övningen går till samt en förklaringstext och en vetenskaplig notis.

Utseendet i själva spelet är avskalat och enkelt, vilket är något jag gillar. Jag bryr mig inte så mycket om skins och dylikt, utan håller mig till standard och en vanlig 9 mm pistol. Det är inte utseendet som är viktigt för mig utan funktionen.

Genomgång av hur det går till när man startar en övning

Custom

I huvudmenyn finns även en flik som heter "custom" där du kan skapa eget material och lägga upp i den tillhörande Workshopen. Jag går inte in närmare på det här utan lämnar er med en bild på hur menyn ser ut.

Den kunnige kan skapa mycket material

Workshop

Om vi tittar till Workshopen hittar vi vad communityn har skapat och det är bara ladda hem det som verkar bra och prova. En snabbtitt visar att Valorantmaterial är betydligt populärare än t.ex. CS:GO-material. Det är i sig inte så konstigt eftersom CS:GO har en stark community och bra möjligheter för att skapa material inne i CS:GO, Valorant är låst till att endast ha en träningsbana som Riot Games bestämt utseende och funktioner på.

Översikt Workshop

”Mina” Övningar

Eftersom det är så brett med träningsuppgifter är det första steget att saka bort de som är onödiga för mig. Enklaste sättet tycker jag är att spela igenom alla övningar en gång och notera vilka jag direkt kan saka bort. Kom ihåg att sätta övningarna på ”practice” så de inte räknas mot din statistik.

CS:GO har ett specifikt rörelseschema och alla övningar som innebär att man ska röra sig sakar jag bort eftersom det känns helt fel att röra sig inne i Aim Lab jämfört med CS:GO. Övningar som innehåller spelarmodeller att skjuta på försvinner också direkt, eftersom jag inte vill lära mig skjuta på fel modeller samt att dessa modeller rör sig onaturligt ur ett CS:GO perspektiv (dubbelhoppar samt rör sig snabbt). Övningar som innebär att mål flyger 360 grader runt mig samt övningar där målen flyger lite hur som helst tas också bort. Förutom dessa tar jag bort alla övningar som innebär att följa specifika ”korridorer” mellan målen.

Kvar har jag då totalt 16 övningar.

Flicking: Spidershot Ultimate, Microshot Ultimate, Reflexshot Ultimate, Gridshot Ultimate, Timingshot Ultimate, Microflex, Sixshot.

Tracking: Strafeshot, Switchshot

Speed: Microshot Speed, Motionshot

Precision: Microshot precision

Cognition: Decision Speed

Perception: Detection, Audiospatial 4.

Det här är övningarna jag tycker är bäst, det behöver däremot inte betyda att det är de här övningar du ska använda. Jag försöker skapa ett så likvärdigt scenario som möjligt för mig sett ur ett CS:GO perspektiv. Är du t.ex. en Quakespelare kommer du vilja ha många fler trackingövningar för att träna på att eliminera motståndarna med lightning gun. Att gå djupare in på hur varje övning fungerar skulle ta upp mycket textyta, det är bättre att du som är intresserad går in och provar dig fram.

Skapa playlists

Att spela övningarna en och en är osmidigt som tusan just nu, efter varje genomförd övning skickas du tillbaka till huvudmenyn och får börja om med att klicka dig fram till nästa övning. Jag rekommenderar att skapa playslists för att på ett enkelt sätt spela igenom alla övningar du för dagen är intresserad av. För egen del skapar jag tre playlists.

Flicks: Den viktigaste kategorin. Muskelminne, snabbhet och fokus. Just nu har jag sju olika övningar här, men jag ska reducera ner det till fem övningar då jag märker att jag tappar fokus i de sista övningarna och resultaten blir lidande. Precision och snabbhet: Här har jag fyra övningar och det känns helt ok. Precisionsövningarna är riktigt jobbiga trots att de endast är en minut. Att snabbt och precis skjuta pyttesmå mål kräver hundra procent fokus. Speedövningarna är lite blandat med strafe och rörelse. Följsamhet och uppmärksamhet: Totalt fem övningar uppdelade på de tre kategorierna. Tracking för att följsamt följa objekt, vilket i CS:GO perspektiv är bra för att följa hörn när man söker av områden. En övning från Cognition bara för att få lite statistik samt perception för att träna öga – hand reflexer och att känna av var ljud kommer ifrån.

Egengjorda playlist nås enkelt genom träningsfliken och sedan till sparade playslists.

Statistiken

Då har vi äntligen kommit till pudelns kärna. Statistiken. Efter varje genomförd övning kan du analysera ditt resultat, jämföra med hur det gått förut samt även se vad du borde träna lite extra på. Statistiken presenteras under tre flikar, ”results”, ”Insight” och ”advanced”.

Results är precis som det låter den grundläggande statistiken med en ruta som jämför resultatet du fick nu med dina övriga resultat, t.ex. hur den här rundan gick gentemot ditt medelresultat.

Insights ger dig förslag på vad du har svårigheter med. Jag får t.ex. nästan hela tiden att jag är sämre på att sikta åt vänster än höger. Kan bero på att jag är med van att sikta mer åt höger och att höger är mitt dominerande öga eller så beror det på något helt annat. Jag vet inte. Aim lab rekommenderar mig däremot att spela mer övningar och bygga upp en större statistikbas och sedan spela Sandbox AI för att punktträna på att skjuta mål på min vänstra sida.

Advanced innehåller avancerad statistik över träffprocent i specifika områden samt övrig mer ingående statistik.

Results, Insight och Advanced

Statistiken i dessa enskilda övningar måste däremot tas med en nypa salt. I fliken insight publicerar Aim Lab enligt mig lite för enkelt olika områden för förbättring samt vad du är bra på. Jag har fått både styrka och svaghet i alla olika riktningar i siktesväg, samt även att jag har fantastiskt precision och reaktioner i en övning och övningen efter få att jag har kassa reaktioner och inte kan träffa en ladugårdsvägg. Lägg inte så mycket vikt vid insights om det inte står under den samlade statistiken på din profil tycker jag.

Övning ger färdighet, men när övningarna kräver 100 % koncentration hela tiden blir det lätt att fokuset försvinner efter några övningar och resultaten blir lidande. Den här gränsen är såklart individuell för alla, men om du får ett resultat likt bilden nedanför kan det vara värt att ta en paus.

Ett tecken på för många övningar irad.

För att spara statistiken krävs det att du skapar en profil genom Aim lab, däremot så behövs det inte för att spela spelet. Enda skillnaden är att du inte kan spara din statistik utan en profil, och eftersom hela idéen med programmet är statistik så känns det enligt mig meningslöst utan en egen profil men jag gillar att man kan gå in och prova spelet utan att möta en inloggningsvägg.

Samlad statistik på din profil

När du väl har en profil så kan du enkelt ta reda på allt du kan tänkas vilja veta genom profilsidan. Statistiken presenteras under två flikar: "Skills" och "Task data".

Ett knapptryck ifrån hela anledningen till att jag är här

Task data

Under fliken "task data" kan du se samlad statistik över varje spelomgång i varje övning och även hur du presterat över tid på just den övningen. Det här gäller alltså alla 61 övningarna, plus alla övningars olika inriktning. Till och med jag blir lite överväldigad när jag går in och grottar runt i dessa menyer.

Överväldigande mycket statistik

Skills

Under fliken med skills hittas massor med vettig information. Här kan du se din exakta rankpoäng och hur mycket du har kvar till nästa rank, dina exakta rankpoäng per övning, vad du är bra på respektive vad du behöver träna mer på samt mer ingående rapporter hur du presterat. Jag har inte analyserat det här närmare än så länge så är inte helt säker på vad alla siffror betyder, det är inte helt lätt att förstå vad allt betyder. Det som presenteras väldigt tydligt är dock att mitt sikte, enligt Aim Lab, är svagt på vänstersidan.

Allt du behöver för att analysera ditt aim

Slutsats

Jag har bara skrapat på ytan med mina åtta timmar in-game men min mening var aldrig att skriva en lång uttömmande recension (fast den blev längre än vad jag hade tänkt) utan endast att uppmärksamma er läsare på Aim lab som jag snubblade över av en tillfällighet och fick ett bra första intryck av. Det är som sagt helt gratis så bara ladda hem och prova, är det inget för dig så är det bara avinstallera och glömma bort det.

Gällande vetenskapsbiten har jag spelat för lite för att avgöra om det ligger någon sanning bakom eller om det är en gimmick för att få in dig i spelet och sälja på dig skins och annat. Det är visserligen strösslat med intressanta och roliga vetenskapliga notiser, men den stora frågan är hur väl AI-verktygen fungerar och hur dessa kan förbättra ditt aim. Det krävs fler timmar in-game för att få ett bra underlag och kunna utvärdera AI-verktygen.

Vill du spara din statistik så måste du skapa en profil, men det går att spela utan om man bara vill prova på. Jag spelade första timmen och provade på utan att skapa någon profil, men jag tyckte det vore häftigt att få lite statistik och gjorde en profil. Hade jag blivit tvingad att skapa en profil för att komma in i spelet är risken stor att jag hade vänt i dörren.

Personligen så tycker jag det finns bättre sätt att träna om fokuset är CS:GO eftersom det är en så stor community runt spelet, har funnits länge och det finns en del riktigt kunniga personer där ute som skapar material till CS:GO. Även de lite större bolagen har börjat uppmärksamma träningsbanor och det kommer fler och fler, däremot inte sagt att aim lab kan användas som ett komplement för att analysera ditt aim och få dig att förstå vad du behöver bli bättre på. I mitt fall fick jag konsekvent att jag är sämre på min vänstersida än min högersida, något jag inte reflekterat över innan jag spelade Aim lab. Du får dessutom rikligt med statistik som du saknar om du bara spelar aimbanor i CS:GO, och är du som mig en statistiknörd så är ju det en positiv sak. Jag ska i alla fall ge det en ärlig chans och är nyfiken på om de där AI-övningarna är något att ha.

Är du en Valorantspelare däremot finns det en hel del bra grejer i Workshopen och det kan vara värt att prova. Träningsrummet inne i Valorant lämnar helt klart en hel del att önska och dessa saker kan du kanske hitta i Aimlabs. Spelar du andra snabba FPS som Diabotical, Apex Legends eller Quake kan du säkerligen hitta lite övningar som är intressanta.

Vad du än gör så se till att du har fokus när du tränar, har ett mål med träningssessionen och har rätt sens. Om du tränar muskelminnet fel kommer det bli helvete att komma tillbaka till ditt spel igen.

