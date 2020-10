Souls spelen. Pros & Cons ?

Mjo visst "hintar" dom åt att Gherman är sista, men vad dom inte hintar om är att om man klipper honom blir man DIREKT inkastad i NG+. I darksouls får man ju valet "do you want to start NG+ now or later" vilket är sjukt nödvändigt och logiskt, tacka för att jag hade tur med cloudsaves här och kunde rollbacka några timmar annars hade det sugit riktigt hårt att spela fram tills jag kunde gå in i DLC:T

Och angående medvetet designval så håller jag med dig delvis, endel av charmen ligger i detta MEN jag tycker det också är en medveten ursäkt. Att kunna leva sig in i handlingen hade ökat dessa spels värde för mig helt klart och jag har svårt att se hur det skulle förminska värdet för andra.