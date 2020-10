Xbox Game Pass - November Part 1

Då var det redan dags för lite nyheter till Xbox Game Pass, oktober har varit rätt galen på den fronten med massor av spel. Några till blir det dessutom då det halkar in tre spel till med novembers skörd. Bland annat Carto som dyker upp direkt på releasedagen!

Double Fine's Knights and Bikes letar sig också till Xbox till sist och hoppar rakt in på Game Pass som sig bör! Ark: Survival Evolved finns sedan tidigare på Game Pass men nu läggs Explorer's Edition till vilket ger oss tre feta expansioner: Scorched Earth, Aberration och Extinction.

Sedan tidigare har vi också de remastrade versionerna av Grim Fandango, Day of the Tentacle och Full Throttle att se fram emot om några dagar, den 29/10 även där.

Ett par av spelen ovan är redan tillgängliga på Game Pass men blir nu också tillgängliga för streaming på Android den 29/10: PUBG och ScourgeBringer närmare bestämt.

Oktobers trådar: Part 1, Part 2, part 3.

Nya titlar:

Carto (27 okt, konsol+PC)

Five Nights at Freddy's 1-4 (29 okt, konsol+PC+android)

Unruly Heroes (29 okt, konsol+PC+android)

Celeste (5 nov, konsol+PC+android)

Comanche (5 nov, PC)

Deep Rock Galactic (5 nov, konsol+PC+android)

Eastshade (5 nov, konsol+PC+android)

Knights and Bikes (5 nov, konsol+PC)

Ark: Survival Evolved: Explorer's Edition (17 nov, konsol+PC+android)

--------------------------------

Förra veckan fick också ytterligare 10 spel på Xbox Game Pass stöd för touch-kontroller på Android:

Xbox Game Pass

#xbox-game-pass #xbox #pc #android #nyhetstips