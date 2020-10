Säljes: Xbox 360-spel

Hejhopp, har en trave med dubbletter som jag mer än gärna blir av med, pris kan diskuteras, men ser hellre att spelen får ett eventuellt trevligt hem än att tjäna kosing.

Jag (och därmed även spelen) finns i Göteborg, kan väl skicka mot att mottagaren betalar frakten.

Spelen har bruksslitage och fodralen kan ha någon skavank här och där.

Alan Wake

Assassin's Creed

Bioshock

Bioshock 2

Blue Dragon

Condemned

The Elder Scrolls V: Skyrim

Eternal Sonata

Fable II

Fallout New Vegas

Gears of War

Gears of War 2

Grand Theft Auto IV

Infinite Undiscovery

Just Cause

Lost Odyssey

The Orange Box

Project Gotham Racing 3

Red Dead Redemption

Rockstar Games Presents: L.A. Noire

Rockstar Games Presents: Table Tennis

Two Worlds