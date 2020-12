Call of the Sea - En kärlekshistoria 74 mil öster om Tahiti

Ibland kan det enkla vara otroligt vackert

Call of the Sea

Jag som ganska ny testpilot skulle vilja testa skriva en enklare spelrecension också och då är ju de här medlemsrecensionerna perfekta. Så tar gärna emot feedback och tips för att utvecklas i min nyfunna hobby att skriva. Har en ganska svår dyslexi så är en uppförsbacke men påpeka gärna stavfel eller grammatiska misstag så ska jag försöka rätta till dem. Med det sagt så tycker jag vi kör igång med recensionen.

Hur mycket är du beredd att offra för den du älskar?

Inledning

Året är 1934 och konstläraren Norah Everhart lider av en obotlig sjukdom hennes man Doktor Harry Everhart kallar Dalmatinersjukan, då den ger henne fläckar likt en Dalmatiner på händer och armar. I ett desperat försök att finna ett botemedel ger sig den erfarna äventyraren Dr. Harry Everhart ut i världen för att finna det. De brevväxlar ofta och Norah följer sin mans äventyr med brev. Men en dag slutar breven att komma och hon får ett paket med en konstig dolk samt ett foto på sin man med texten "74 mil öster om Otaheite (Tahiti)".

Där börjar spelet Call of the Sea när du som Norah, befinner dig på ett fartyg på väg till ön i Franska Polynesien för att ta reda på vad som hände din man. Spelet är utvecklat av Out of the Blue och utgivet av Raw Fury exklusivt till Xbox plattformen och finns på Game pass sedan släppet, 8e December.

Rätt ljus gör mycket för stämningen Spelet är mysigt hela vägen igenom

Gameplay

Spelet är ett förstaperson-pusselspel som är uppdelat i kapitel och har en rätt så tydlig handling som berättas av Norah själv där Cissy Jones gör ett fantastiskt jobb med rösten. De olika pusslen är lagom svåra då det inte kräver massvis med egna noteringar på papper men du har god hjälp av den anteckningsbok Norah själv har i spelet. I menyn kan man välja att spela om kapitel om man skulle önska för achivements eller liknande.

Spelmekaniken är ganska enkel men får ett djup då varje gång du utforskar världen du är i för att hitta lösningen, avslöjar det mer och mer om vad som hände din man och hans expedition. Du hittar anteckningar och föremål du kan läsa, titta på och snurra runt. Enkelt men effektivt att dra med dig som spelare. Tyvärr är det en viss upprepning på vissa pussel, inget jag tänkte på i stort men kan vara värt att nämna. Spelet är ungefär 6 till 8 timmar långt så alldeles lagom under julledigheten med en kopp glögg till.

Vissa pussel upprepas för mycket

Grafik och Ljud

Call of the Sea är gjort i Unreal Engine 4 och är otroligt vackert och mysigt i sin enkelhet. Det är inget nytt eller avancerat i spelet men grafiken gör sin sak med att dra med dig som spelare i en otroligt mysig värld. Grafiken påminner väldigt mycket om ett nyare Bioshock om jag ska jämföra det med något.

Tyvärr är det inget speciellt med ljudet utöver den fantastiska prestationen av den nu erfarna Cissy Jones. Avsaknaden av spatialt ljud gör ljudbilden väldigt stel även om det duger till det här spelet. Men när man hör åskan i endast vänstra kåpan till exempel så kan man inte sluta tänka på hur mycket bättre spelet hade varit med Dolby Atmos eller liknande 3D teknik för ljud.

Det flyter på i stadiga 4K med 60 bildrutor per sekund på Xbox Series X. En nackdel är avsaknaden av field of view reglage och innan jag vande mig med en relativt låg sådan så byttes mysigheten och spänningen till illamående. Men jag placerade mig i soffan i mitt spelrum längre från TV´n och det hjälpte.

Slutsats

Call of the Sea är ett helmysigt spel som gärna ska avnjutas med din favoritfilt i soffan och ta gärna med dig en kopp glögg eller varm choklad för den perfekta känslan. Spelet är otroligt vackert i sin enkelhet då det leker mycket med ljus och det visuella, dock med avsaknaden av avancerat ljud. Varken Microsoft Sonic eller Dolby Atmos licenserna för att förbättra stereoljud hjälpte här. Nu när det finns tillgängligt på Game pass ser jag ingen anledning att inte spela detta spelet. Ett spel om uppoffring och kärlek i 30-talet fyllt med mystik och pussel.