Cyberbugg 2077

Jag, liksom halva gamingvärlden, har sett framemot att spela Cyberpunk 2077. Nu har det släppts i ett tämligen ofärdigt skick, och om jag inte upplevde så många buggar i Night City, gjorde jag det definitivt ikväll när jag skulle jaga ett speciellt vapen tillsammans med "Panam" i "Ghost City".

Jag noterade följande ...

- När Panam kör, så är foten tryckt på gasen hela tiden.

- Framme vid vår destination, hackade / vibrerade startkablarna när man skulle förse en generator med ström.

- Jag råkade krossa ett fönster vid ett närliggande rum och kunde inte komma in. Fick starta om, och när jag

väl försökte hoppa in, slungades jag 200 meter bort.

- Jag smög över en grusplan, och helt plötsligt exploderade allt skräp runt omkring.

- Fienden kunde se genom väggar.

- Fienden snurrade runt som en ballerina och slutade inte rotera.

- Dildos över allt (?)

- Försökte smyga bakom en ful fisk, helt plötsligt hoppade V upp i luften och landade hårt och han fick smaka hett bly.

- En fienden var puts väck för att aldrig återvända (R.I.P.)

- När Panam fick tillbaka sin bil, valde jag tyvärr att jaga Nash. Hon sa:

"They will hardly know we are coming"; så hon körde full fart rakt in i grottan, slirade med bilen och började skrika.

"Stealth?" Hmm, tjollaballabingbong.

- När jag såg att det var omöjligt att klara av det uppdraget, startade jag om, men instället för att vara V, satt jag som en liten pygmé i Panams kranium och stirrade ut genom svarta hårtestar, två kulor hoppade upp och ned. Först trodde jag det kanske var renrakade gummiballar, men nej, det var hennes ögon. Det var en surrealistisk färd.

- Framme vid ett utbyte av varor, dyker Neo upp och lutar sig mot en osynlig vägg. Bilen är typ tre meter bort, och han röker en virtuell cigg och glitchar.

- Försöker köpa ett vapen och frågar om de har något "speciellt", och går in och kollar i listan igen, och ser bara brustna drömmar och en häpen reflektion av mig själv.

Så, vad göra?

Jag tänker inte halka omkring i denna buggfest längre, utan tänker avinstallera, dock inte begära pengarna tillbaka. Om två år kommer det var i tipptopp form, och då kommer det bli kul att spela.

Den här early, early, early access-versionen var kul ett par timmar, sedan blir man rätt ledsen i ögat. Tycker det är trist att CDPR hamnade i den här sitsen, men de skulle aldrig ha basunera ut ett datum.

Lesson learned till nästa gång?

Problemet med stora virtuella världar, är att de bara har en visuell funktion. Du kan inte interagera med människorna i Night City på något speciellt sätt.

Det hade varit bättre om storyn var centrerad kring en virtuell version av V, vilket hade kunnat förklara att alla människor är livlösa, eller tomma program utan liv. Allt är kulisser, precis som i The Matrix. Skyskraporna som kittlar molnen är också bara utfyllnad, och något häftigt sätt att "customisera" din karaktär finns inte. Bilar och motorcyklar? Inte mer en meh just nu.

Men, det är inte bara CDPR fel att det blev som det blev. Vi vågade drömma, och sedan vaknade vi upp.

#walter_iego #blogg