Lade nyss en beställning på Ori and the Will of the Wisps Lp från https://www.iam8bit.com/ . Nån som har beställt därifrån och har lust att dela med sig av sina erfarenheter? Tänker på det att man inte har några egentliga konsumenträttigheter och i värsta fall får hem en skiva i tusen bitar alternativt ingenting.