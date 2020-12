Min dotters Game & Watch

Mitt intresse för Nintendo kommer från när jag som sju, nästan åtta år fick min NES. Eller Nintendo 8 bitare som jag sade på den tiden.

Det som Nintendo hade släppt innan hade jag missat och Game & Watch blev bara en konsol som jag hade hört talas om men hade aldrig spelat på. Tills nu.

Vi fick hem Game & Watch strax efter att den hade släppts och vi bestämde gemensamt att vår dotter skulle få den i julklapp.

Så kom julen och jag försökte spela lite på den ihop med vår dotter men hon hade typ inget intresse för den. Spelade lite men sen ville hon inte spela mer. De enda Mario spelen som hon visat något intresse för är Super Mario Odyssey, Super Mario 3D All-Stars och Super Mario Maker 2. Men originalen av de första spelen gillar hon inte.

Lite synd, men då får jag väl spela lite själv på den.

Jag vet ju att på original Game & Watch så fick man bara med ett spel per konsol men på den nya versionen så finns det hela 3 spel.

Ett Game & Watch spel, Ball, fast med Mario eller Luigi istället. Sen följer ju de två första Super Mario Bros spelen med, Super Mario Bros och The Lost Levels.

Än så länge har jag bara testat de båda NES spelen på den och det som jag gillar väldigt mycket är ju att man kan välja att börja med oändligt med liv, något som kan behövas när man spelar The Lost Levels eftersom det är så svårt.

Konsolen kändes ungefär som att spela på en Gameboy Advance fast med upplyst skärm. Originalet hade ju varit lite mer annorlunda eftersom Ball bara hade två knappar, en knapp för att flytta armarna åt vänster och en för att flytta de åt höger plus att skärmarna var varken upplysta eller hade färg på den tiden.

Men jag gillade den, hade gärna velat ha med fler spel men då ska man kanske också tänka på det jag skrev tidigare att originalet bara hade ett spel per konsol.

Nu ska jag bara försöka att klara av The Lost Levels, ett av de Mario spelen som jag aldrig har klarat av än.