Vad är grejen med Fallout 4? (eller Open World överhuvudtaget)

Jag tror du är något på spåren med linjära spel som välregisserade.

Open World har alltid varit svårt för mig att leva mig in i, jag kan inte se förbi dåligt tempo, repetiva moment och framför allt tekniska fadäser som är så mycket värre än valfritt linjärt AAA.

Tror jag verkligen måste älska temat för att se förbi sånt, men att jag skulle bli såld på stela animationer, kass ai som knappt kan navigera gatuhörn utan att det ser onormalt ut vs tex sömlösa animationer i tex battlefield eller löjligt snygga last of us, njäe, jag har svårt att ens se storheten i Cyberpunk som är kasst på dessa fronter oxå.