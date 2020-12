Utklarade spel 2020

58 spel totalt.

PC:

A Plague Tale: Innocence

Afterparty

Ape Out

Celeste

Halo: Spartan Assault

Yakuza Kiwami 2

A Short Hike

Close to the Sun

Minit

The Suicide of Rachel Foster

Sayonara Wild Hearts

Mosaic

Pathway

Hob

There is No Game: Wrong Dimension

Need for Speed: Payback

World War Z

The Solitaire Conspiracy

Halo 2

Halo: Spartan Strike

A Fold Apart

D4: Dark Dreams Don't Die

The Fall

PlayStation 2:

God of War

God of War 2

PlayStation 3:

God of War: Ascension'

Yakuza 3

Yakuza 4

PlayStation 4:

Shadows Awakening

Watch Dogs 2

Agents of Mayhem

Bioshock Remastered

Bioshock 2 Remastered

Titanfall 2

11-11: Memories Retold

Yakuza 0

Yakuza Kiwami

Burly Men at Sea

Life is Strange: Before the Storm

What Remains of Edith Finch

Erica

Guns, Gore, and Cannoli

Shadow of the Tomb Raider

Control

Warhammer 40.000: Inquisitor - Martyr

The Last of Us: Part 2

Star Wars: Jedi - Fallen Order

The Unfinished Swan

Ratchet & Clank

Observation

PlayStation Portable:

God of War: Ghost of Sparta

God of War: Chains of Olympus

Nintendo Switch:

The Gardens Between

Stay

Headliner: NoviNews

Sega Mega Drive:

Shining Force