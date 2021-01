[EVE Online] Massacre of Titans M2-XFE

För 3 dagar sedan i EVE Online tog det största (sett till värdet av förstörda skepp) slaget i spelets 17åriga historia plats i systemet M2-XFE i regionen Delve.

På ena sida PAPI som är en koalition av flera grupper bland annat Panfam (Pandemic Family) och Legacy Coaltion som gått ihop för att besegra den andra sidan.

På andra sidan Imperium som består av Goonswarm och deras allierade.

Nominellt handlade slaget men en Keepstar (rymdstation) tillhörande Imperium som PAPI attackerade men i praktiken var Keepstaren ganska oviktig annat än för de taktiska och strategiska fördelar gav till försvararen. Det slaget kom att handla om istället var att försöka förstöra motståndarens flotta av Titans.

Slaget pågick i 12 timmar, från ca 23.00 svensk tid till 11.00 då servern startades om för sitt dagliga underhåll.

Totalt förstördes över 250 Titans till ett totalt värde av ca 3.5 miljoner kr. Detta ska jämföras med det tidigare största slaget i B-R5RB 2014 då 75 Titans förstördes.

Båda sidor har deklarerat sig som vinnare men resultatet av slaget får nog objektivt ses som oavgjort. Titan förluster slutade på 128 vs 123 fördel Imperium. PAPI vann det nominella objektivet att förstöra armor på rymdstationen (man måste skjuta på en rymdstation vid 3 tillfällen med några dagars mellanrum, shields/armor/hull). Totala förluster slutade vid ca 12 biljoner isk för Imperium vs ca 11 biljoner för Papi. Det större värdet för Imperium var för bland annat förlusten av en Vanquisher faction Titan som kostar ca 4x en vanlig och större förluster av mindre Capital ships, ca 300 vs 100.

Efter det dagliga underhållet valde PAPI att inte logga in igen utan stora delar av deras flott väntar utloggad på den sista timern för rymdstationen som kommer ut ikväll ca kl 02.00 svensk tid. Då sker eventuellt en uppföljning som teoretiskt kan resultera i ännu större förlustar på båda sidor.

https://www.youtube.com/watch?v=NchunaPSz_M

https://www.youtube.com/watch?v=J0-hicHRqSE

(Jag har försökt vara så objektiv som möjligt i ovan beskrivning men vill nämna att jag deltog i slaget i en Titan på PAPIs sida).