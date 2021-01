Mini recension: Fire Emblem:Shadow Dragon and the Blade of Light (Switch)

Permalänk ZeldasCastle Medlem Medlem sedan: jul 2018 Offline Mini recension: Fire Emblem:Shadow Dragon and the Blade of Light (Switch) Första gången jag spelade Fire Emblem var på Nintendo 3DS när jag fick ett sådant spel gratis för att jag var ambassadör som det så fint hette.

Jag visste nästan inget om Fire Emblem på den tiden. Det jag visste var typ att några få karaktärer hade varit med i Super Smash Bros. Själv så gillade jag aldrig den Gameboy Advance versionen men när jag flera år senare testade att spela en fan översatt version av Fire Emblem Mystery of the Emblem så kände jag att det var ganska kul. Svårt men kul. Det kan nog bero på att jag testade den som fick mig att köpa Fire Emblem Shadow Dragon and the Blade of Light nu när den har kommit översatt till Switch för första gången. Det som jag inte gillade när jag spelade var när jag skulle handla vapen. I de nyare spel som jag testat så ser man direkt vilka vapen som karaktären inte kan använda innan man köper de men i detta så ser man det först efter att man köpt vapnen verkar det som.

Sen gillar jag inte att det är så svårt att levla upp sina karaktärer, men det är väl samma med säkert alla Fire Emblem spel. Men jag tycker det är så frustrerande, varefall när man är på level 2 och möter någon som är på typ level 8. Då får man ju se till att ha många karaktärer i närheten så att man kan skicka dit en efter en för att döda den på högre level och samtidigt hoppas att den inte lyckats döda någon av mina karaktärer. Men det som jag istället gillar med spelet är känslan av hur viktigt det är att göra rätt så att helst ingen av karaktärerna ska dö, försöka besegra fienderna och tänka taktiskt så att ingen behöver dö i onödan. Men samtidigt så är det bra att när någon har dött så är den död, så att den inte vaknar till liv till nästa runda. Det blir lite mer utmaning då, och det är väl en sådan sak som jag gillar med Fire Emblem spel.

Men ibland misslyckas man ju men då finns en ny funktion i spelet som gör så att man kan gå tillbaka en eller flera rundor för att göra bättre drag i det nya rewind läget. Ja, den stora skillnaden mellan detta spelet och originalet till Famicom är inte att det är på engelska utan den stora skillnaden är att det finns en helt ny meny i spelet.

Om man trycker på X så kommer en meny fram som ser ut ungefär som andra menyer i spelet när man spelar men här finns alternativ som att bilden ska vara i pixel perfect eller att man kan spara och återgå till det läget i spelet senare med mera. Jag tycker att det var ett bra återsläpp av en gammal klassiker som tidigare bara har kommit hit till väst som remaken Fire Emblem Shadow Dragon till Nintendo DS.

Men själv så gillar jag nog remaken mer än originalet, bara att det är kul att få spela spelet ungefär som det var från början. Fire Emblem: Shadow Dragon and the Blade of Light (Switch) 3 Bra + Ny meny som ger nya möjligheter i spelet + Att när någon dör så är den död - Att man inte vet vilka vapen som passar till vilka när man köper vapen i spelet - Att det är så svårt att levla upp karaktärerna Det här betyder betygen på FZ ! Anmäl Redigera Citera