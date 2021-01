Git Gud - IWBTG Remastred ute nu

I Wanna Be The Guy (IWBTG) kom ut 2007 och satte en helt egen standard för svåra plattformsspel. Personligen försökte jag, men tröttnade ganska tidigt på trial and error mekaniken och det oförlåtande en-träffs-systemet. Jag har lite då och då återgått till spelet, men aldrig egentligen kommit någon vart.

Av en slump såg jag att i slutet på december släpptes en fan-gjord remaster på IWBTG med lite fräschare grafik, anpassad till dagens operativsystem och helt enkelt stabilare än originalet. Remastern har även blivit godkänd av den ursprunglige skaparen.

Spelet är freeware och laddas hem från länk nedan.

Länk till facebookinlägg om spelet: https://twitter.com/natsu__iw/status/1341398087944859650

Länk till spelet: https://mega.nz/file/NRh21YaL#ARkTd77TWSSfTgv310G0zkTAvr7HMQa...

Ett tips till er som tänker spela är att ladda hem t.ex. antimicro för att mappa tangenter till en handkontroll.

https://github.com/AntiMicro/antimicro/releases

Nu jävlar är det dags att "Git Gud" och nöta ut det här spelet (eller åtminstone komma längre än vad jag gjort förut). Är det någon som är villig att anta utmaningen tillsammans med mig?