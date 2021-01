Path of Exile - Echoes of the Atlas

Permalänk JackG100 Medlem Medlem sedan: mar 2014 Offline Path of Exile - Echoes of the Atlas Ny expansion av mitt favorit ARPG utannonserad igår, och mycket spännande saker på gång!

Path of Exile - Echoes of the Atlas Nytt end game content med The Maven, har blivit nyfiken på vad vi håller på med i Wraeclast. Hon kommer se på när vi slåss mot kart-bossar, för att sedan få oss att slåss mot 4, 6, 10 bossar på en och samma gång för att låsa upp skillpoints i vår Atlas. En ny form av end-game progression där vi får stort inflytande över vilket material i spelet som dels kommer vara vanligare för oss när vi kör kartor i Atlasen, samtidigt som de ökar belöningen från dessa. Mer kontroll över vad vi grindar med andra ord! 3 av de 19 klasserna har fått stora genomarbetningar, samtidigt som övriga 16 har fått balanstweaks, där vissa ändå känns som rätt rejäla förändringar. 40 skills har ombalancerats på ett sätt som ska vara kännbart, och det har tillkommit några nya skills dessutom. 11 nya kartor och dessutom en challenge league i samband med expansionen. Challengen är "Rituals", som verkar vara att man aktiverar en punkt som spawnar monster, man dödar monstrena och får en currency (tribute) där man kan shoppa rewards från en random sortering. Där det finns unika baser för crafting t.ex. Harvest som var den stora craftingligan för två säsonger sedan har också kommit tillbaka i en lite mer random form, man behöver inte längre spela farmville i spelet utan ibland så kommer man hitta en liten trädgård ute bland mapsen och då får man möjlighet att välja ett fält med crafting-recept som man vill slåss för. Man kan sedan spara upp till tio crafts i sin horticrafting station för framtida bruk. Pågående liga "Heist" kommer vara kvar, om än något ombalanserad. Roguesen kommer levla fortare och markers droppar i större högar. Currency-rewards i heist ska dock ha nerfats lite och man kommer inte lika enkelt kunna farma exalt orbs där som i senaste säsongen. Över lag väldigt härliga nyheter för mig som älskar Path of Exile, särskilt passive-trät för Atlasen känns väldigt fräscht och spännande! ! Anmäl Redigera Citera