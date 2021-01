Zeldas tidslinje kan alltid ändras

Jag började tänka lite på tidslinjen för The Legend of Zelda spelen igen.

Själv kan jag säga att min favorit är den första officiella tidslinjen som gjordes, den kunde man förstå och det fanns något logiskt och genomtänkt med den.

Flera år senare släpptes en ny officiell tidslinje och det enda som är bra med den är att man fattar att det egentligen inte finns någon officiell tidslinje, man får välja hur man vill att spelen ska utspelas.

Anledningen till att jag säger så är för två saker som känns väldigt ogenomtänkt med den nya tidslinjen.

1. Oracle of serien och Link’s Awakening har bytt plats.

När Oracle of Seasons och Ages släpptes så visste jag inte när dessa spel skulle utspela sig, inte före jag hade klarat av spelen. Eftersom spelen slutar med att Link åker iväg med båten som han i början av Link’s Awakening hamnar i en storm med.

Detta gör ju att Link’s Awakening bara kan utspela sig efter dessa spelen.

Men många fans gillade inte att man inte visste om Link överlevde i slutet av Link’s Awakening eller inte så man valde därför att ändra så att Oracle of Seasons och Ages ska utspela sig efter Link’s Awakening istället bara för att fansen ska få känna att Link verkligen överlevde.

Detta tycker jag är väldigt fel eftersom det inte då går ihop med hur det var tänkt från början. Men samtidigt så visar det ju att man får spela spelen i vilken ordning man vill eftersom det inte finns något rätt eller fel.

2. Breath of the Wild är bara inslängd i tidslinjen.

Ja eftersom att det är så svårt att veta när Breath of the Wild utspelar sig så valde de att lägga det i slutet av alla tre tidslinjerna av Zelda.

För den som är oinsatt så finns det tre officiella tidslinjer, en som utspelar sig när Link kommer tillbaka som liten i Ocarina of Time, en som utspelar sig i den parallella verkligheten som Link lämnar som vuxen i Ocarina of Time och en som utspelar sig om Ganon skulle döda Link i Ocarina of Time.

En teori som jag såg på Youtube var dock att Breath of the Wild utspelar sig efter Hyrule Warriors spelen. Eftersom i första Hyrule Warriors så verkar det vara någon som för samman karaktärer och monster från alla de olika tidsepokerna i Zelda oavsett tidslinje eller om man ska säga, oavsett parallell verklighet.

När dessa samlas tillsammans från alla dessa tre tidslinjerna så uppstår en fjärde tidslinje. En Hyrule Warriors tidslinje som avslutas med Breath of the Wild. Det är därför som det finns så mycket i Breath of the Wild som inte skulle existera om man bara följde en specifik tidslinje.

Så det som är bra med Zelda spelen är att många är så olik varandra och att alla har sin egna story. Vissa spel vet man mer eller mindre när det utspelar sig, innan eller efter vilket spel. Andra är det mindre tydligt när de utspelar sig.

Men alla får spela spelen som man vill.

Vill man tro att Link dör i Majora’s Mask eller i Link’s Awakening så får man det, vill man tro att han överlever så är det lika rätt.

Vill man flytta på Minish Cap till någon annan tidslinje eller byta plats på Oracle of serien med Link’s Awakening så är det lika rätt.

Det är du som spelar spelen och bestämmer vad som stämmer bäst för just dig.