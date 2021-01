Den fantastiska utvecklingen av spel

Jag läste en tråd om varför spel suger idag. Många höll inte med medan andra svarade runt det och visade sin syn på vad som är dåligt idag jämfört med förr. Men allt är ju förstås inte kasst idag.

Däremot så kom jag att tänka på som så många gånger förr att jag inte blir lika imponerad på spel idag som jag blev förr.

Den 11 september i år, ca 15:00, så är det precis 20 år sedan som jag köpte min Playstation 2. Spelen till den var fantastiskt snygga och imponerande. Iallafall de spel som jag kollade på.

Var inte intresserad av bil spel men att se solen reflekteras mot karossen var otroligt snyggt.

Att spela Metal Gear Solid 2 och 3 var också väldigt imponerande. Regnet som föll på däck på båten i MGS2 med mera.

Allt detta gjorde att jag inte kunde vara lika imponerad när Playstation 3 kom, för spelen var snygga men jag kände inte att det var lika revolutionerande.

Eller jo, det fanns några spel som jag spelade som verkligen stack ut som gav mig den där wow känslan igen.

Grand Theft Auto 4 och 5 var mycket snyggare än GTA spelen till Playstation 2 och samma var det med Elder Scrolls spelen Oblivion och Skyrim, som var betydligt snyggare än Morrowind som jag spelade på Xbox.

Så även att spelen var och för mig fortfarande är väldigt snygga till Playstation 2 så kunde man inte göra lika snygga open World spel på den tiden.

De gånger som jag oftast känner den wow känslan idag är när spel från Playstation One får sig en remake.

Se bara på Final Fantasy VII eller på Crash Bandicoot remaken. Betydligt snyggare än originalen.

Samma är det ju med Zelda Ocarina of Time och Majora’s Mask till 3DS. Riktigt snygga om man jämför med originalen.

Men lika imponerad blir jag aldrig när jag ser någon HD version av ett Gamecube eller Playstation 2 spel. Kanske för att grafiken håller fortfarande idag och att man istället satsar på att göra dessa i HD istället för att fixa till grafiken i övrigt.

Jag klagar inte över att det blivit sämre idag bara att jag blir inte lika imponerad längre när någon ny hårdvara släpps.

Så jag är väldigt nöjd att det var just under 90-talet som jag växte upp. Då fick jag även se när Nintendo 64 kom, en riktigt häftig känsla att exempelvis se Mario i 3D för första gången.

Även att jag missade det revolutionerande som var under 80-talet kring tv-spel så fick jag ändå se mycket annat imponerande kring utvecklingen av spelen.