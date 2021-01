Stora spel / mycket content alltid att föredra ?

Tjena gamer bröder och systrar

Jag har alltid tyckt att spel ska vara stora och maffiga med mycket content.

Witcher 3 med sina DLC var ju sjukt mastigt, men där satt jag och verkligen rå nötte igenom precis allt content och när det väl var slut så hade jag nog kunnat ta lite mer, DOCK så måste jag ge Witcher 3 betyget 5 av 5 på content delen, det var ju verkligen sjukt stort.

Demon souls tex kan jag känna att det spelet skulle må bra av mer content, typ den sista archstonen borde varit i spelet och några DLC förtjänade det garanterat, betyg 3 av 5 på innehåll skulle jag säga, det saknas lite

Last of us 2 är ett annat exempel, jag älskar det spelet men ibland tänkte man "puh nu är jag klar" men...det var man inte, det spelet hade nästan mått bättre av att bantas ner lite ?

Just nu spelar jag Ghost of Tsushima och vilket fantastiskt spel det är! men ändå får jag känslan efter att ha klarat act2 "WTF är det mer spel nu?" Jag antar att man får den känslan lite för att efter så mycket content som act1 och 2 är så blir de tillslut lite repetitivt ? Jag gillar spelet skit mycket men frågan är om inte det spelet mått bättre av lite mindre content ? eller betyder det att jag tänker så att spelmekaniken/story inte är tillräckligt intressant trots allt ? kan väl erkänna att jag tycker storyn är lite meh

Säger jag emot mig själv ? hur tänker ni kring storleken på spel ? Jag antar att det krävs mer av själva spelmekaniken/story för att man samtidigt ska uppskatta mer content, men i de fallen så ber man ju om mer content.

EDIT: Beror nog kanske också på varför man spelar spelet. Last of us tex spelar jag väldigt mycket pga storyn, inte så att jag tycker gameplayet är super intressant, medans demon souls nästan är tvärt om, fattar fan knappt vad det handlar om men gameplayet är så sjukt bra