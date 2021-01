Spelar du mest Nintendos spel på Switch?

För något halvår sedan så skaffade jag en Switch. Jag har sedan lanseringen av första konsolen varit en xboxspelare främst och haft Nintendo med mig via DS, Wii och 3DS under samma period. Jag var inte intresserad av Switch eftersom jag upplevde att det var gimmicks och trogna fans som höll konsolen under sina vingar.

När min som fick en Switch ändrades det. Jag älskar konsolen vid det här laget. Nu till min poäng. Jag skaffade Mario Kart 8 först och spelar gärna Odessy, Sword, All stars 3D osv men anledningen till att jag till slut skaffade mig en egen Switch var att man kunde spela ”riktiga” spel på den också. Jag menar alltså att inte bara Nintendos spel är bra eller att skillnaden mellan bärbart och stationärt är tydligt utan suddas ut med Switch. Jag har många dubletter som jag har på Xbox som Xcom 2, Jurassic World Evolution, Skyrim och City skylines.

Vad spelar du på Switch? Jag märker att jag lutar åt vanliga spel mer. Jag är nyfiken på hur du använder Switch.