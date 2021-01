Xbox Game Pass - Januari Part 2

Då var det dags för den andra halvan av januaris spelskörd på Xbox Game Pass! En mycket trevlig sådan med bland annat release av skräckspelet The Medium, premiär för Yakuza Remastered Collection på Xbox med Yakuza 3.4 och 5, western-pangande i form av Desperados 3 och release av indiespelet Cyber Shadow.

The Medium fungerar inte på gammel-konsolerna, utan är Xbox Series X|S och PC enbart. Remedy's Control som redan ingår på konsol letar sig in på XGP för PC och Outer Wilds och What Remains of Edith Finch hittar till molnet.

Vill ni kolla in vad som kom under första halvan av månaden så hittar ni min tråd här.

Nya titlar:

Control (21 jan, PC)

Desperados 3 (21 jan, konsol+PC+android)

Donut County (21 jan, konsol+PC+android)

Cyber Shadow (26 jan, konsol+PC+android)

The Medium (28 jan, konsol+PC)

Yakuza Remastered Collection (28 jan, konsol+PC+android)

Som vanligt så lämnar några spel tjänsten, för den här gången. Den 29:e januari: Death Squared, Death's Gambit, Final Fantasy XV, Fishing Sim World, Gris, Indivisible, Reigns, Sea Salt.

Xbox Game Pass

