Xbox Games with Gold - Februari 2021

Något tidigare än vanligt så avslöjas nästa månads spel som ingår i Xbox Live Gold och/eller Xbox Game Pass Ultimate-prenumerationen. Hela 5 spel blir det i februari! Gears 5 är huvudnumret så klart, men vi får också klassiska lir som Resident Evil i remastrad form och en blinkning till kommande Xbox-spelet Indiana Jones med gamla OG Xbox-klassikern Indiana Jones and the Emperor's Tomb.

Alla OG Xbox/Xbox 360/Xbox One-spel som erbjuds som Games with Gold fungerar också på Xbox One och Series X|S via bakåtkompatibilitet, så 5 spel att plocka hem för alla på Xbox One/Series X|S alltså.

Xbox One:

Gears 5 (1-28 feb)

Resident Evil (1-28 feb)

Dandara: Trials of Fear Edition (16 feb-15 mar)

Xbox 360:

Lost Planet 2 (16-28 feb)

OG Xbox

Indiana Jones and the Emperor's Tomb (1-15 feb)

