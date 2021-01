William Gibsons: "Alien 3" (Radiodrama)

David Finchers "Alien 3" är en film med många brister. Jag har sett de olika versionerna otaliga gånger, och varje gång känns det vemodigt att man valde att att ta bort Newt och Hicks. Detta val gjorde dock inte författaren William Gibson när han skrev sitt manus till just Alien 3.

Manuset han skrev är väldigt olikt filmen som man gjorde, men är intresseant att lyssna på, och finns tillgängligt på YouTube:

Passa på och läs lite bakgrundshistoria om manuset och hur det blev ett radiodrama:

LÄNK: https://www.theverge.com/2019/6/24/18700951/william-gibson-al...

Dark Horse har även publicerat en serieversion: https://www.darkhorse.com/Comics/3002-524/William-Gibsons-Ali...

Mycket nöje ...

