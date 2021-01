Stellaris VS Endless space 2

God afton och hoppas alla har en smaskig lördag!

Jag älskar 4X och har för ett tag sedan börjat med Stellaris och har riktigt kul. Under julrean så velade jag mellan Just dessa två spel men det blev Stellaris. Nu har de en go rea på Endless space 2 med gratishelg. Tänkte om någon själ där ute kan säga något om Endless space 2 och hur det förhåller sig till valmöjligheter, customization för en civilisation och hur djupgående politiken i spelet är. I Stellaris så kan alla möjliga val man gör leda till helt oanade konsekvenser, vilket jag gillar, för då måste man alltid vara engagerad och det är spännande. Jag menar, i Stellaris spelar jag en ruskigt xenofobisk människofederation som maler ner slavar till resurser och mat. Samt har jag nu även med tvång och lag fastställt att alla mina undersåtar måste modifiera sin kropp med cybernetik för att bli starkare och mina planeter täcks av världsomspännande städer. Så ge det några år till har väl min civilisation blivit the Borg! Så vilt kan det svänga i t.ex Stellaris, så hur ter det sig med Endless space 2? (Funderar f.ö att utveckla medveten AI för att reta de andra federationerna ännu mer)

Då kanske någon frågar sig "men om det är gratishelg så kan du väl testa?"

Det är just det som är problemet då att testa lite slappt en kväll eller två säger liksom inte så mycket om ett 4X-spel. Har även redan kört det några timmar och kan ärligt talat inte utröna ett smack utifrån det lilla jag hann med.

Så om någon, innan rean är över, kan plita ner några rader om hur djupt, avancerat och hur galna valmöjligheter man har i spelet eller om det är lite så dära halvytligt. Eller bara skriva av er lite om vad ni tycker är bra eller uselt om just Endless space 2.

Tacksam för all feeed back-

Tack för mig!