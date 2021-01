För 20 år sedan var jag 15 år

Jag gick f***ing nian och jag visste inte riktigt vart jag stog.

Tidigare när jag skulle början nian så dog min morfar, min älskade morfar.

Jag räknade såklart med att åka med på begravningen men eftersom jag skulle börja på en ny skola så hade lärarna sagt att man skulle vara med för att få lära sig skolan. Jag hatade det!

Jag var med men även om jag inte visade det så kände jag en sådan extrem hat mot alla lärare så att jag även då inte hörde eller fattade vad någon lärare sade eller visade mig.

Men jag hittade trots allt på skolan. Trodde de att jag var efterbliven eller?

Än idag förstår jag inte det, vad hade det gjort om jag hade följt med på min morfars begravning, det de visade och sade satte sig ändå inte på mig.

Det enda som blev var att jag kände mig allt mer deprimerad och besviken på vuxna i allmänhet.

Började röka med andra ungdomar som hade lyckats köpa cigg från någon som inte brydde sig.

En tia för en cigg sade någon. Okej sade jag och sen gick vi bakom buskarna och rökte.

Jag vet inte men jag tror att om jag inte hade känt mig ännu mer nertryckt av vuxna så hade jag inte sökt mig till detta.

Det positiva med nian var att jag bytte bort min Playstation mot en Nintendo 64 av en kille på skolan.

Jag hade ända sedan 1996/1997 önskat mig en Nintendo 64 och nu äntligen fick jag en.

Spakarna var väldigt slitna på handkontrollerna men de fungerade ändå väldigt bra.

Fick med mig Super Mario 64, GoldenEye, Diddy Kong Racing och ett annat racing spel.

Sen var det bara att försöka få tag på fler godbitar.

Mycket kan kännas väldigt jobbigt i ens liv men man får försöka titta på det som var bra med och för mig så var just Nintendo 64 något som betydde mycket för mig just under den perioden.