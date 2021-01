Cyberpunk 2077 - från en rollspelsrävs perspektiv

Cyberpunk 2077 är från grunden ett dystopiskt rollspel påtänkt av Mike Pondsmith

Det debatteras ofta, särskilt på onlineforum, vad som egentligen menas med rollspel. Definitionerna är allt från svartvita till långgradienta med alla potentiella toner däremellan. För mig som ägnat mig, nästan professionellt åt hobbyn som kombinerar plasttärningar, hårdpärmade böcker, blyertspennor och utnötta lädersoffor med entusiaster av olika sorters engagemang och bakgrund. Så måste jag säga att det inte är lätt att förstå sig på de som föredrar det bryskt kontraststarkaste av det svartvita. Bland mina gamla medspelare så finns det nog ingen som har samma koppling till rollspel. Någon spelar rollspel för att leva sig in i sin karaktär, någon annan för att konstruera den optimala kombinationen av attribut och förmågor, en annan för att de vill följa med på en djuplodande berättelser, och andra ser rollspel som rena teaterpjäsen. Några struntar helt och hållet i regler och tärningar, medan andra ägnar halva sessionen kring att debattera och lusläsa reglerna kring hur den där isbesvärjelsen egentligen, exakt påverkar en isdrake som står i vatten ("Fastnar den i isen, eller inte?").

Likaså är det bland oss som ägnat den mesta tiden av vår rollspelskarriär åt att vara spelledare. Jag har dessutom varit flera olika slags former av spelledare, allt från regelryttare till helt ointresserad av regelsystemet och allt däremellan. Vad ett rollspel egentligen är kan vi ägna åratal åt. Men med visst ethos av min erfarenhet vill jag ändå konstatera att rollspel primärt handlar om tre huvudaspekter:

Karaktären - Utan att gestalta en roll, med någon slags berättelse, förmågor, mål och bakgrund blir det svårt att kalla spelet för ett rollspel, tycker jag. Visst kan vi styra en dammsugare över golvet och krysta fram att dess mål är att dammsuga hela golvet, men det blir föga relaterbart. Rollen behöver engagera spelaren på något vis.

Världen - Världen utgör sammanhanget, men även utmaningen, världen inkluderar även alla andra spelare, inklusive eventuella medspelare och spelare kontrollerade av tredjepart (exempelvis AI). Såkallade NPCs. Här vilar intriger och maktspel, små och stora berättelser på flera nivåer.

Berättelsen - Berättelsen är den specifika del av spelvärlden vilken karaktären hamnar i, den kan vara linjär, öppen elelr en kombination av de båda. Ju mer inflytande spelarens val har på berättelsen - desto mer känner sig spelaren i kontroll, men det finns en balans att upprätthålla här. Osynliga väggar och hinder (vissa ogenomträngliga) gör att rollspelet håller sig på mattan.

Tillbaka till ämnet, Cyberpunk 2077...

Vid det här laget har jag spelat igenom Cyberpunk 2077 grundligt. Jag har utforskat Night City grundligt, jag har gjort "min" version av V, spelat mig igenom sidequests, main quest, och stött på både grafiska buggar och buggar som frustrerande nog gör att jag helt enkelt inte kan spela mig igenom visst innehåll i spelet. Jag vill börja med att säga att mitt omdöme om vissa mekaniker i Cyberpunk blir svala. Cyberpunk har ett adekvat, men bristfälligt system för både vapenstrider och närstrid med kniv, yxa eller knytnävar, det har ett rudimentärt men acceptabelt system för att köra fordon. Spelarkontrollerna och rörelserna och "känslan" av att förflytta karaktären har många brister. Jag kan fortsätta - men på inget sätt gör någon av dessa delar mig positivt överraskad.

Cyberpunk är på intet sätt bäst på något av dessa aspekter, andra spel, även ganska gamla sådana gör alla dessa detaljer bättre.

Vad andra recensenter anmärkte på

Jag var tyvärr rejält överhypad av Cyberpunk kring den 9 December, dagen innan jag fick spela spelet för första gången. Därför ägnade jag flera timmar åt att läsa mig igenom de recensioner som gett spelet sämst betyg. Jag sorterade i den långa listan (där majoriteten av tidiga recensenter gett spelet 100/100) och i bottenskiktet fanns det en recension som gav spelet 43/100, och recensenten där var tidig med att anmärka på just att andra spel redan gjort det Cyberpunk gör bättre. Som exempel tog man just fram stridsystem, bilkörning, med mera. Kritiken var svidande, och recensenten underströk att CD Projekt Red inte på något vis gör något nyskapande med detta spel.

Andra recensenter var halsdjupt ner i kaskader av pejorativa smädeord kring spelets otal buggar, och visade screenshots på alla möjliga olika bisarra visuella fel.

Men den mest svidande kritiken var den där recensenterna gick igenom alla CD Projekt Reds svikna löften. "Ni hade lovat allt det här, och allt det här saknades!". Som exempel så lyfte man fram fram listan från sommakonferensen 2012 där man bland annat dyrt och heligt lovade sex saker (pun intended), varav recensenten underströk att man inte hade levererat på någon punkt. Allra minst punkten om att "sätta en ny standard" i genren.

... men vad de missade

Cyberpunk 2077 är ett rollspel, du spelar en relativt sett okänd legosoldat med det förkortade smeknamnet "V". Du är vad man i Night City kallar för en färsk fisk, utan street cred eller särskilt mycket pengar. Du har stora ambitioner och är säker på att denna nattens stad har precis rätt förutsättningar för dig. Drömmen är givetvis att du ska lyckas stort och bli en av de som har en drink namngiven efter dig på legosoldatsklubben "AfterLife".

Redan i premissen här har vi snabbt konstaterat och definierat spelet som ett rollspel. Inte ett bilspel, inte en first person shooter, inte ett fightingspel, utan ett rollspel som lagt precis allt krut på karaktärer, berättelse och miljö. Det är efter dessa aspekter jag kommer att primärt bedöma Cyberpunk 2077 från CD Projekt Red. Jag är såklart väl medveten om att spelet inte hade varit detsamma utan alla dessa aspekter, jag är medveten om teleporterande poliser, om trasiga quests, och bortklippt innehåll. Men jag vill ändå understryka det faktum att alla dessa aspekter inte är det som driver eller ens ska driva spelet framåt. De är variation, inte nödvändigtvis spelets huvudfunktion.

Med risk för att låta som att jag skriver läsaren på näsan här, så förstår jag givetvis att man förväntat sig mer av spelets olika mekaniker, och jag förnekar inte att de är bristfälliga (faktum är att jag även skrev det längre upp). Att spela spelet som ytterligare ett häftigt actionspel fyllt av ögongodis tror jag är fullt tillräckligt för den målgrupp som är intresserad av det. Men det är inte här som spelet sticker ut hakan. I en gala så vinner man inga priser för "Best Action Game" eller "Racing Game of the Year". Men jag tror ärligt talat inte att det var det som utvecklarna ville åstadkomma med det här spelet. Alls, faktiskt.

Berättelsen om Night City, V, en bitterljuv tragedi

Det är ingen tvekan om att giganterna, storföretagen som byggt Night City byggt denna stad som en väldekorerad yta med illusionen om att det är den bästa platsen för att förverkliga drömmar, och man har ägnat mycket tid, marknadsföring, propaganda och energi åt att sälja just den här bilden till stadens många invånare. Här finns alla möjligheter, här kan man bli en känd rocklegend som Johnny Silverhand, eller något av de andra många namn som fastnat på mångas läppar. Men det osagda är att de flesta inte blir kända, och det man inte vet är att den bägare till bredden fylld av glamour som konstruerats i strävan efter att nå kändisskap är fylld av smolk. Kändisskapets baksida är att vissa sålt sin själ för att bli musikerikoner, och det är bara ytan.

När V börjar sin resa i Night City så är båda ögonen bakom rosaskimrande solglasögon, tillsammans med sin vapendragare - den alltid optimistiske Jackie Welles ska han slå igenom. Men precis som alla trailers visat, så går det ... sådär. Efter ett snabbt möte med den verklighet som säger att det alltid finns en baksida till alla drömmar avslöjar att i den här världen finns precis lika mycket mörker som det finns ljus.

Nyanserna i alla småberättelser bygger upp en helhet som på flera nivåer är oslagbar

För alla som ogillar dialog, som ogillar textmassor i olika datorer, eller känslofyllda röstmeddelanden som berättar om kärlek, sorg, vemod, lycka och vrede, så är "rollspelet" Cyberpunk sannolikt en frustrerande resa av "Skip Dialogue". För den här gruppen spelare så är spelet inte mer än summan av sina sidofunktioner. Ett helt okej actionspel, men knappast något mer.

Men för mig som gick in i spelet för att det jag gillade med Witcher 3 inte var svärdssvingande, potionsdrickande, hästridande, eller för den delen att boxas i diverse tavernor, utan för att få besöka världen, upptäcka berättelserna, karaktärerna och maktspelen - samt uppleva känslan av att leva mig in i resan i Geralts liv, så levererar Cyberpunk på precis alla punkter. Rollspelet, världsberättandet och den känslofyllda inlevelsen infinner sig ganska snabbt, och bryts bara bitvis av irriterande buggar och ljudinslag, och när det går längre mellan dessa inslag så har CDPR levererat ett spel i absolut världsklass.

Hurdå?

Vad menar jag med det? Ja, utan att på något vis spoila så kan jag inte riktigt sätta fingret på vad det är CDPR gör som är så bra. Men på alla nivåer får de mig att engagera mig i V, de får mig att känna med alla människoöden jag stöter på, och får mig att vilja göra något åt stadens svarta själ. Vissa bitar, vissa uppdrag får mig att få kalla kårar och rysningar när jag förstår vad storföretagen gör med stadens medborgare, inklusive blivande borgmästare. Andra delar får mig att vilja hacka lök samtidigt som jag spelar, för att dölja hur känslomässigt indragen jag blir när tragedi slår till. Men samtidigt är staden även fylld av ögonblick som gör att jag ropar till av förtjusning när det går bra för V.

Allt det här tillsammans gör att alla andra mekaniker i spelet helt enkelt känns som just sidofunktioner, för styrkan i spelet vilar på en helt annan plats.

Slutsats

Det är tyvärr tydligt att CDPR har tagit genvägar för att släppa spelet den 10 December 2020, och dessa genvägar har både kostat dem i förtroendekapital, men det har även lett till att även jag blivit besviken på framför allt ledningen. Jag har i min recension här inte ens kommenterat den förträffliga grafiken, eller pratat om prestanda eller besvikelsen kring lanseringen på konsoller. Det har redan gjorts av precis alla andra. Flera av spelets problem ligger i att man har släppts spelet alldeles för tidigt, och i den form det är just nu så kan man enkelt konstatera att de höga förväntningar jag hade inte besvarats.

Men det hade nog faktiskt även varit orimligt. Det närmaste jag kan komma i jämförelse är mina förväntningar på filmen "Sagan om Ringen" när den släpptes. Som en som läst böckerna från pärm till pärm tills de blivit utnötta, kan jag säga att Peter Jacksons fantastiska trilogi inte levererade det jag föreställt och förväntat mig. Men å andra sidan hade ingen kunnat göra det. Ingen hade kunnat klara av det uppdraget, och då kom ändå Peter sannolikt nog så nära som någon människa i filmvärlden kan.

När jag spelade mig igenom Witcher 1, 2 och 3 så hade jag inte läst några av Sapowski's böcker, och även om det första spelet hade sina många positiva ögonblick (återigen i rollspelsdelen, mekanikerna för att fightas, etc var urusla) så hade jag "priviliegiet" av att inte ha några andra förväntningar än att ha spelat föregångarna (när vi pratar om Witcher 2 och 3) och där visade CDPR att man kunde överleverera varje gång. Det var även detta som delvis byggde upp förväntningarna på just Cyberpunk.

I min bokhylla står ett dussintals CyberPunk-böcker, litteratur som bläddrats igenom kanske lika mycket som mina Sagan Om Ringen-böcker, och de kombinerade förväntningarna som jag hade från Witcher 3 och otalet rollspelssessioner gjorde uppdraget omöjligt för CDPR. Men där bär de faktiskt en del av oket själva.

De har byggt upp ryktet av att vara "the good guys" i spelvärlden, och att de menar vad de säger - så en del av svadorna som levererats mot dem är befogade. Men trots det är CP2077 ett genidrag till rollspel, ett som jag med lika stor spänning ser fram emot att spela om igen när ett gäng DLC och patchar levererats, och jag tror faktiskt att de när dammet har lagt sig kommer att kunna överträffa sig själva till den nivån man är van vid.

Tills dess så får det här spelet en fyra.