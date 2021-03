nytt Last Ninja commandore C64

Skrivet av Nioreh: Har aldrig förstått storheten i Last Ninja-spelen. De är ju ganska sunkiga, Noll känsla i combat, och sen bara gå runt och plocka upp prylar medan man bråkar med kontrollen. Musiken var bra, men man ledsnar snabbt på den också. Gå till inlägget

För mig var det utmaningen, man kunde till och med springa förbi fiender om man ville och då begick de självmord. Det var trots detta ett svårt spel, tror inte jag är den enda som fortfarande minns hur nerverna var på helspänn varje gång man skulle hoppa över till andra sidan över de sabla stenarna. Men det krävs nog att man spelade det då för att verkligen förstå varför jag och många med mig blir väldigt nostalgiska så for någon nämner Last Ninja. Känslan av att slutligen klara spelet är än idag något jag minns, Last Ninja hade också väldigt bra musik.

Det man också måste vara medveten om är att spelen förr inte hade save states, det tog lång tid att ladda in dem och dog man så vart till att vänta nästan lika länge. Det bidrog enormt till att många antagligen köpte Last Ninja men spelade aldrig klart det. Pusslen i spelet var inte heller direkt logiska, vet inte hur många gånger jag dog i Last Ninja, skulle inte bli förvånad om det var i närheten av antalet gånger jag dött i Dark Souls innan jag besegrade sista bossen. På många sätt vart jag påmind om just Last Ninja när jag spelade Dark Souls , det finns en del likheter tycker jag.