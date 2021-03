Problem med molnsaves i Control (ps5)

Hej!

Jag har spelat Control Ultimate Edition ett bra tag, kört ca 60% in i spelet. Sen kom ett meddalade upp på min ps5a att det inte gick att synka data till ps plus molnet. Jag tyckte då i rutan att synka till molnet, gick sedan in i spelet igen och spelet laddar bara till min första save i spelet.

Min fråga är: Är alla mina senaste saves borta? Tänker ändå att spelet måste ju ha sparat all data i vanliga hårddisken? Jag har ju inte raderat något liksom.

Tack på förhand!