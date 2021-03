5-6 timmar in i Last of Us 2

Efter att ha medvetet väntat med att lira The Last of Us 2 blev jag sugen nu efter att jag först klarat AssCreed: Valhalla och sedan Controll. Kände att det var för mycket rabalder kring spelet vid release för att kunna njuta av det fullt ut. Tänkte försöka samla mina tankar i den här tråden under spelandets gång, så om du inte har lirat det kommer det förekomma detaljer kring storyn men kommer lägga specifika saker i spoiler-taggar.

Jag har lirat fem-sex timmar och precis kommit till Seattle. Ofta är det som jag bara flyttar runt karaktärerna inför nästa, sjukt välproducerade cutscene och jag börjar fundera på varför jag upplever det så. Det känns lite som med digitala människor - ju närmre de kommer verklighet desto mer känns uncanny valley. Det här vill ju vara film och då syns "spelet" än mer.