Boxart från en svunnen tid.

Drabbats svårt av nostalgitripp. har kvar en massa spelkartonger från tider som begav sig med fysiska spel.

Älskar att köpa digitalt numer men kan ändå inte låta bli att sakna en box att sitta och vrida och vända på innan man pillrar bort plasten från den.

Skulle kunna lägga upp hur många bilder på boxar som helst men väljer ett fåtal från spel jag älskade, som sagt. Skulle kunna lägga upp hur mycket som helst.

Anser dessutom många av spelboxarna är konstverk i sig! Alla bilder från nätet. Har alla boxar (och än mer än jag klistrar i denna tråden) men orkar inte ut i förrådet och gräva fram dem.

Their Finest Hour: The Battle of Britain.

Star Wars: Tie Fighter.

X-Wing.

The Dig.

Wings.

Spelade om det ett antal gånger på Amigan.

Sid Meier´s Railroad Tycoon.

Championship Manager.

Championship Manager som startade min årliga ritual, att köpa Championship / Football Manager i fysisk version varje år för att ha i hyllan (och lira ofc!)

Civilization 1.

Covert Action.

B17 Flying Fortress.

B17 Flying Fortress II.

(Gillade ettan men tvåan var suverän! *saknar*)

Police Quest.

Freddy Pharkas.

It Came From the Desert.

Tillägget = Antheads: It Came From The Desert II.

(Fick det aldrig att fungera. Man skulle kopiera filer på disk fram och tillbaks mellan originalet och tillägget.)

TV Sports Basketball.

(Jisses vad jag la ner timmar i detta spel!)

TV Sports Boxing.

(Samma här. Många timmar blev det.)

RBI II Baseball.

(Hade det funnits esport på den tiden hade jag varit världsmästare om och om igen på detta spel och följande nedan!)

Sensible Soccer.

(Amiga ofc. Fy för Atari. Som sagt. Hade esport funnits förr så hade ingen på denna planet slagit mig i Sensible Soccer heller!)

[/quote]

Crusader: No Remorse.

Crusader: No Regret (Uppföljaren).

Bioforge.

Privateer.

Task Force 1942.

Powermonger.

Colonization.

Höll på att spela sönder mig på Colonization. Vet inte hur många timmar jag la på det liret.

Fields of Glory.

Lirade detta mycket också. Musiken fick mig att sitta och nynna med.

Populous.

Kul spel tills jag inte kunde lira mer då morsan tog över det.

Cruise for a corpse.

Funny note. De skulle lägga in att man kunde klicka på en staty (tror jag det var) för att få ledtrådar i grafikäventyret men de ändrade det till att man kunde ringa ett nummer och få hjälp så. Morsan, än en gång, lirade och fastnade så hon ringde England och fick hjärnsläpp när de svarade så hon slängde luren på mig och jag hör mig själv säga "Hello. I am calling from Sweden and I am totally stuck infront of the statue!" och fick hjärnsnörp själv. Sa inget mer och när tjejen i telefon "I need to know more" så fick jag inte ett ord ur mig utan la på. Morsan garvade så tårarna rann.

Sam and Max: Hit the road.

Ett av de bästa spelen någonsin!

Indiana Jones and the fate of Atlantis.

Samma här. Riktigt bra lir.

Defender Of The Crown.

Outlaws.

Star Wars: Dark Forces.

The Secret of Monkey Island.

Monkey Island 2: LeChuck's Revenge.

Knights of the Sky.

Gunship.

1942: The Pacific air war.

Skulle kunna lägga upp ton mer bildlänkar men måste sluta för jag grottar ner mig alldeles för mycket i nostalgi. Saknar dem alla..................................

Edit: Ändring av distansering mellan bilder. Tack för tips @Shadee !