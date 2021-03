Nintendo och prissänkningar

Skrivet av Bunisher: Det kommer reor på deras spel stup i kvarten. Bara att hålla koll på butiken eller denna sida: https://www.dekudeals.com/hottest Gå till inlägget

Reor händer då och då, även på Nintendo spel. Men jag syftar mer på permanenta prissänkningar. Mario Kart 8 Deluxe släpptes 2017 och kostar nu idag 499 kr, kanske har gått ned 100 kr då från 2017. Assassins Creed Origins släpptes också 2017, kostade nog 599 kr då, nu kan man köpa det för 129 kr.

Skrivet av JayKay: Det korta svaret är väl att Nintendo inte tillåter lägre priser, helt enkelt för att de inte behöver rea ut något. Spelen säljer snuskigt bra utan att gå på rea.

Och det långa svaret?

Det ligger nått i det du säger för ser man på storspelen till Xbox och PS4, GTA V, Last of Us och Red Dead så är det mindre prissänkningar där, alltså räknar de med att folk köper det ändå.