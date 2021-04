Vilket var ditt första ’Hype’?

Om det inte framkommer av mina inlägg eller min bild så fullkomligt älskar jag Heroes of Might and Magic serien. Då syftar jag på Heroes 2, 3 och 4. Skulle vilja påstå att jag älskar det mer än vad @Zeldascastle älskar Nintendo och Calle, quake.

Kommer ihåg när Heroes 4 skulle släppas. Aldrig någonsin hade jag tidigare varit så spänd inför ett spelsläpp. Satt i datorsalen i skolan och sökte på information om det, och tittade bilder m.m. Googlade så mycket att jag till och med hamna på en barnförbjuden hemsida, lol.

När spelet släpptes så levde faktiskt spelet upp till min förväntan. Många som inte tycker om fyran i serien men jag älskar det. Så för mig var det ett riktigt fint minne.

När är första gången du var taggad inför ett spelsläpp? Blev det en flopp?