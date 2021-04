Once you go black... - Game edition

Vi har alla upplevt kärlek i spelform. Spel vi svurit evig kärlek, i hopp om att inget annat spel ska kunna putta ner det från dess piedestal.

Och visst finns det evergreens, spel vi aldrig tröttnar på. Men så finns det den där speciella kategorin av spel, spel som vi en gång älskat men som vi idag svårligen (eller i värsta fall omöjligen) återvända till. Kanske har vi vant oss vid nya standarder i spel, kanske är det en ny katt i stan som fullständigt mördat konkurrensen i den utsträckning att vi inte förstår hur vi en gång i tiden kunde förälska oss i Det Gamla Spelet.

Detta är alltså en kill your darlings-tråd där vi helt enkelt inte kan se mellan fingrarna över våra tidigare favoritspels tillkortakommanden

Jag kan börja med att döda några av mina tidigare favoriter:

Resident Evil Remake

Gamecube var mig en kär konsol då den bl a gav mig Metroid Prime 1 & 2, Windwaker och The Thousand-Year Door, men den gav mig också möjligheten att uppleva samtliga kanonspelen Resident Evil-spelen upp till och med fyran. 2 och 3 hade jag redan spelat på Playstation, så det var den förfinade ettan som stack ut. Tvåan var en nostalgisk favorit, men remaken av ettan, med bl a Lisa Trevors tragiska livsöde som kronan på verket, var bättre. Mötet med henne är fortfarande något av det läskigaste jag upplevt.

Men när jag återbesökte spelet härförleden (kanske var det inför releasen av remaken av tvåan) så tröttnade jag efter bara några minuter. Låsta kameravinklar och tankkontroller kändes jobbiga att hantera, men mest saknade jag ett ordentligt sikte. Träffarna jag fick in på zombierna kändes godtyckliga.

Här skulle jag säga att Resident Evil 4 satte standarden för hur kontrollen ska kännas.

Synd på så rara ärtor. Jag hade hellre sett en re-remake av ettan än en remake av fyran, vilket verkar vara närmast förestående.

Grand Theft Auto: San Andreas

Ah, spelet som skulle kröna "GTA3-trilogin" med det dittills största spelet i serien. Skådespelarensemblen var imponerande med bl a Samuel L Jackson, James Woods, Peter Fonda och... David Cross, och var sista gången Rockstar skulle satsa på en så namnkunnig (och dyr) ensemble. Sandlådespel var en benämning som aldrig tidigare känts så träffsäker. Soundtracket var helt magiskt. Kort sagt kändes det som Det Perfekta Spelet och skulle husera länge på min topp 10-lista över bästa spelen någonsin.

Men när jag försökte återuppleva det på PSN var det påtagligt att spelet inte åldrats särskilt väl. Det första konkreta var avsaknaden av checkpoints. "All you had to do was follow the damn train, CJ!" är en ökänd meme, men det finns många exempel på uppdrag som är längre än så.

Sen är det väl idag standard med en fast travel-funktion i så geografiskt stora spel, men när spelet öppnar upp sig så är det långa transportsträckor, i vart fall tills man låst upp flygplanen. Och ärligt talat så är landskapet mellan städerna både fult och tråkigt.

San Andreas faller alltså under kategorin av spel jag svårligen skulle återvända till. Det är alldeles för tungrott för en återspelning, särskilt när spel i såväl backlog som framtida releaser pockar på ens uppmärksamhet.

Bubblare: Final Fantasy IX

Random encounters hör till det förflutna. Jag hade egentligen inget emot dem, men i FFIX:s fall rör det sig om 15 sekunders maskerad laddningstid i form av inledande animationer. Det blir rätt outhärdligt efter ett tag. Spelet är annars i världsklass och hade enkelt kunnat åtgärdas av en remastrad version.

Så, vilka är era gamla ex som ni väljer att ghosta idag?