Ok, sorry för clickbait. Det är ingen ultimat jämförelse, utan bara ett vanligt blindtest - men vad ska jag döpa den till för att skapa intresse? "Tre 30-plussare provar must", "Vilken är den mustigaste musten", "Must! Vinter eller vårdricka?", "Tomten vs Haren", nja tveksamt om någon hade klickat in här med de där titlarna, så ni ser ju dilemmat jag stod inför när jag ville ha en slagkraftig titel och skapa intresse. Rätt eller fel, men jag använde de överdrivna orden "ultimata jämförelsen". Nåväl, ursäkten är framförd och du är ju redan här så du kan ju lika gärna läsa vidare. Resultatet kan vara chockerande!

Inledning:

Påsken har kommit och gått. Den traditionsenliga påskmaten har intagits med släkt och vänner, förmodligen i mindre skala i år än tidigare år på grund av pandemin. En snaps eller två och en god öl slank ner för de som hade åldern inne och de yngre, samt de som inte dricker alkohol, tog för sig av påskmusten. Sammanhållningen och gemenskapen var på topp tills någon av de vuxna som nu blivit lite rund under fötterna yttrar sig att "julmust är godare än påskmust" och diskussionen är igång.

Tre läger brukar uppenbara sig.:

De som bestämt hävdar att julmusten är godare än påskmusten. De som säger att det inte är någon skillnad. De cyniska som hävdar att läskeblaskföretagen på bästa ICA-manér märker om den överblivna julmusten och säljer om den som påskmust.

Vem har egentligen rätt? Det är en fråga jag ställde mig i vintras och därför bunkrade jag upp med många olika sorters julmust för att kunna utföra blindtestet "julmust vs påskmust - den ultimata jämförelsen" lagom till påskledigheten. Nu blev publiceringen försenad någon dag eller två, men så är det när jobbet och livet kommer i vägen och det är ju åtminstone fortfarande påskledigt!

Testdeltagare:

Shadee: Gillar must och dricker gärna julmust under december och en och annan påskmust när våren närmar sig. Har dock en tendens att dricka för mycket must vid jul så att behovet ibland känns mättat ända tills påsken passerat, musten varar ända fram till påska kan man säga.

Johan: Dricker inte många olika sorters läsk, när det väl köps läskeblask är det till 90 % vanlig Coca-Cola. Har ej fastnat i energidryckstrenden, men är det lite persikasmak inblandat så kan det slinka ner en och annan sådan också. Är ingen mustdrickare av rang men tar ett glas eller två vid jul om det bjuds.

Jonas: Dricker mycket sockerfri läsk och energidrycker. Cola-Zero och sockerfri Monster är favoriterna. Generellt mycket skeptisk till must och krävdes lite övertalning för att få honom att vara med.

notis: Både Jonas och Johan är medlemmar här på FZ, men eftersom de valt att vara anonyma så skriver jag deras vanliga namn istället för internet-alias.

Testet:

Till det här testet hade vi sex stycken olika sorters påskmust och samma sorter fast i julmustformat, samt skalad gurka som är bra för att rensa smaklökarna mellan sorterna. All must serverades rumstempererad.

Allt som behövs för ett lyckat test

För saken skull kan jag nämna att eftersom jag i julas inte visste vilka sorter som skulle återkomma som påskmust och det är alltid kul att ha med några specialsorter så laddade jag upp med ohemula mängder julmust. Jag tror jag köpte cirka 20 olika sorter. Bilden nedan är på de 12 sorter jag har kvar, ej medräknat de sex sorter som användes till det här testet.

Mycket must blir det

Det första som görs är att alla sorter tilldelas ett nummer och sedan numreras pappmuggarnas undersida med samma nummer. Vi var riktigt nära att glömma att rita det klassiska strecket under 6 och 9 för att särskilja dem, vilket hade kunnat få förädande kopnsekvenser.

Testuppställningen

Nummer Sort Företag 1 Påskmust Light Nygårda 2 Juklmust Light Nygårda 3 Påskmust Nygårda 4 Julmust Nygårda 5 Julmust Zeunerts 6 Påskmust Zeunerts 7 Påskmust Apotekarnes 8 Julmust Apotekarnes 9 Påskmust Light Apotekarnes 10 Julmust Light Apotekarnes 11 Påskmust ekfat Apotekarnes 12 Julmust ekfat Apotekarnes

Viktig detalj som kan förstöra ett test om den glöms bort.

Efter det fylldes alla muggar med respektive sort. I det läget vet alla vilken sort som är vilken, för att råda bot på det lämnade en person rummet medan de två andra blandade om sorterna och sedan fick de två som var kvar gå ut och den ensamma blandade lite till för att säkerställa att ingen visste vilken sort som var vilken.

MUST!

Vid provandet skrevs betyget på muggen samt kommentar om man trodde det var light eller socker. Vi använde oss av skalan 1-10 där 10 är bäst och 1 är sämst. Noterbart är att Jonas som enligt egen utsago inte gillar must och satte de lägsta betygen var den enda av oss som tömde alla pappmuggarna med must.

En törstig jävel!

Medan vi drack våran must blev Jonas katt Sibbe nyfiken och ville vara med i provningen, men han bedömdes vara för ung och fick nöja sig med att lukta på flaskorna och leka med hans leksaker. En aktivitet han tröttnade ganska snabbt på och gav sig iväg på nya äventyr.

Sibbe showcase

Resultat:

När alla var nöjda med provningen sorterades muggarna i betygsordning och sedan började vi sammanställa, spänningen här var på topp och nu skulle det bevisas vem som hade smaklökar för att hitta lightsorterna och om vi kunde hitta någon distinkt skillnad mellan sorterna samt vilken sort som skulle få högst betyg.

Betygsättning

Betygen blev ganska spridda och det var svårt att känna skillnad på sorterna, vissa sorter stod ut rejält och det var Zeunerts och den ekfatslagrade. I övrigt kändes smakerna relativt lika, med några små skillnader. Överraskande för min del är att jag tog Apotekarnes julmust light som den godaste sorten, det hade jag inte trott men kanske har jag vant smaklökarna med lightsmaken eftersom jag dricker mestadels lightläsk nuförtiden? En annan sak som stödjer den testen är att Johan som dricker nästan uteslutande läsk med vanligt socker prickade 3/4 på lightsorterna. Imponerande. Jonas som bara dricker lightläsk tyckte samtidigt att fler sorter än fyra smakade light men missade ändå två sorter.

Våra individuella betyg

Nummer Sort Företag Jonas Johan Shadee 1 Påskmust Light Nygårda 1 light 6,5 7 2 Juklmust Light Nygårda 2 3 light 5 3 Påskmust Nygårda 3 6 6 4 Julmust Nygårda 4 6 7 5 Julmust Zeunerts 6 7 6 6 Påskmust Zeunerts 4 2 light 5 7 Påskmust Apotekarns 2 light 7 3 light 8 Julmust Apotekarns 3 light 5 7 9 Påskmust Light Apotekarns 3 3 light 2 light 10 Julmust Light Apotekarns 2 light 3 light 8 11 Påskmust ekfat Apotekarns 1 light 8 2 light 12 Julmust ekfat Apotekarns 1 light 4 4 light

Sorterar vi tabellen efter betyg ser vi att det är Zeunerts julmust som går segrande ur striden och den minst omtyckta är Påskmust light från Apotekarnes. Bäst över två sorter är lite överraskande Nygårdas jul-/påskmust och sämst över två sorter är den ekfatslagrade jul-/påskmusten från Apotekarnes.

Slutresultatet av vårat blindtest

Nummer Sort Företag Betyg 5 Julmust Zeunerts 19 4 Julmust Nygårda 17 3 Påskmust Nygårda 15 8 Julmust Apotekarns 15 1 Påskmust Light Nygårda 14,5 10 Julmust Light Apotekarns 13 7 Påskmust Apotekarns 12 6 Påskmust Zeunerts 11 11 Påskmust ekfat Apotekarns 11 2 Juklmust Light Nygårda 10 12 Julmust ekfat Apotekarns 9 9 Påskmust Light Apotekarns 8

Extratest:

När vi satt och funderade om vi var klara så tyckte jag vi skulle testa om tre sorter som fått ganska olika betyg och se om vi kände någon skillnad när vi visste vilken sort som var vilken. Vi valde ut Zeunerts påsk-/julmust, Apotekarnes påsk-/julmust och Nygårda light påsk-/julmust.

Sorterna som valdes ut till extratest

Utvalda sorter Jonas Johan Shadee Zeunerts must Julmust bäst Lika Lika Apotekarnes must Julmust mycket bättre Julmust mycket bättre Julmust mycket bättre Nygårdas lightmust Julmust bäst Lika Lika

Vi tyckte själva det var rejält konstigt att alla vi tyckte det var en distinkt skillnad i smak på julmust och påskmust från Apotekarnes, men ser vi på muggen dels där vi nyss hällt upp musten och dels när musten stått ett tag ser det inte ut att vara samma recept, trots att vi inte hittade någon skillnad på flaskorna. Påskmusten skummade mycket mer, fastnade mer på muggens insida och hade en sur eftersmak som inte fanns där hos julmusten.

Apotekarnes julmust (till vänster) vs Apotekarnes påskmust (till höger).

Som ett sista test för att se om det var skillnad på påsk-/julmusten fick Jonas sambo prova båda sorterna och komma med ett betyg. Vi berättade inte innan vad vi tyckte om dem. Hon kom fram till samma slutsats, julmusten mycket godare och påskmusten hade en sur bismak som inte riktigt gick att förklara.

Slutsats:

Jag gillar att göra blindtester och prova saker, och eftersom jag gillar must tyckte jag det var en kul grej att göra, jag är även en sådan som alltid hävdat att "julmust är godare än påskmust" utan att ha några belägg för det men mest för att provocera. Barnsligt? Ja kanske det, men det är kul och jag brukar säga att man har inte roligare än man gör sig.

I just det här testet gick jag in med förevändningen att Apotekarnes julmust är den bästa. Punkt slut. Något annat skulle jag aldrig kunna komma fram till och jag skulle enkelt plocka ut den framför de andra sorterna. Det blev ju inte riktigt så, och mina fördomar krossades när jag dels gav en light (även om det var Apotekarnes julmust light) bästa betyg samt att Zeunerts vann totalpoängen.

Upplägget tyckte jag blev riktigt bra och kan enkelt kopieras till andra saker, vi har gjort ett colatest och ett chokladtest förut med liknande koncept men då blev det inga revolutionerande slutsatser och jag hade då inga tankar på att dokumentera själva testerna. I det här testet var det förvånande att det var så stor skillnad mellan Apotekarnes påsk-/julmust, trots att det enligt tillverkarna är samma produkt.

Det vore intressant om någon mer därute har upplevt att det är skillnad på de här två sorterna, samt om ni håller med om att Zeunerts julmust (en sort jag förövrigt aldrig smakat tidigare) är den godaste musten.

Vinnare: Zeunerts Julmust

+Bra smak

+lagom kolsyrad

+Ingen metallisk eftersmak eller konstgjord bismak

-Priset, betydligt dyrare än "standardmusten"

Till sist:

Ni läst hela vägen hit, vad tyckte ni om testet? Intressant, utdraget, för många tabeller, tråkigt, roligt? Vad var bra och vad kan göras bättre? Skulle det gå att köra ett blindtest bland FZs medlemmar om något liknande för att få fram ett gemensamt resultat? Där vi medlemmar hemmavid blindtestar till exempel Pepsi Cola vs Coca-Cola och rapporterar in resultat för att få fram FZs favoritcola?