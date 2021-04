Att "känna" årtal och ålder

Jag kollade här om dagen på almanackan och ser att det är mars år 2021, ett årtal som jag mest upplever som en titel från en Sci-Fi film snarare än att riktigt årtal. 2019 känns mer som ett årtal, faktum är att det inte känns som det är 2020-talet, beroende på vad det ska kännas egentligen. Det är som pandemin har fått allt att bara stå still, det är lite samma sak med att jag skulle fylla 30 år 2019, folk blev dels förvånade över att jag med mitt unga utseende skulle bli så "gammal" och dels att det kändes som en ålder många har firat, när jag firat äldre bekanta så har de alltid känts så mycket äldre som 30 år. När jag blev 30 så var det som att fylla 29 och 31 såklart, här om dagen så tänkte jag säga att jag är 30 när jag fick frågan fast jag fyller 32 om ett tag.

Men har ni känt att tiden har stått still under pandemin? När jag var arbetslös mellan 2016-2019 så kändes det på något vis likadant, när jag 2019 kom in på en otroligt bra utbildning så hade jag en känsla av att jag kunde få göra det som folk alltid pratar om när de snackar som sin fantastiska tid under gymnasiet jag aldrig fick uppleva av olika orsaker, alltså få massa vänner och gå på fester med mera. Pandemin satte ju stopp på det och är i en riskgrupp. Jag vet inte vad syftet är med tråden men känner att jag måste skriva av mig.