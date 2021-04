Xbox Game Pass - April 2021 - Part 1

Den första laddningen spel till Xbox Game Pass för april har nu avtäckts! Egentligen tjuvstartade släppen redan den 1 april med dag 1-släppet av Outriders, som var med i förra tråden. Den här gången blir det fler skrällar när det f.d PS-exklusiva och dessutom PS Studios-utvecklade baseballspelet MLB The Show 21 tar klivet inte bara över konsolstängslet men också rakt in på Xbox Game Pass direkt vid release. Vem såg det det komma?

I övrigt så får vi ett återvändande till tjänsten av en gammal favorit när GTA V kör en ny vända på Game Pass, alltid trevligt. Det blir fler sportspel när NHL 21 också dyker upp via EA Play. Det blir även release för indiespelet Rain on your Parade och lite annat smått o gott under månaden.

Ett par spel som redan finns på XGP får den 8 april streamingmöjligheter via molnet, nämligen Disneyland Adventures och Rush: A Disney/Pixar Adventure.

Vill ni kolla in vad som kom i mars så hittar ni de trådarna här:

Xbox Game Pass - Mars 2021 - Part 1

Xbox Game Pass - Mars 2021 - Bethesda Special

Xbox Game Pass - Mars 2021 - Part 2

Nya titlar:

Grand Theft Auto V (8 april, konsol+cloud)

Zombie Army 4: Dead War (8 april, konsol+PC+cloud)

NHL 21 (12 april, konsol+cloud)

Rain on your Parade (15 april, konsol+PC+cloud)

Pathway (15 april, PC)

MLB The Show 21 (20 april, konsol+cloud)

Som vanligt så lämnar några spel tjänsten, för den här gången. Den 15 april: Deliver us the Moon, Gato Roboto och Wargroove.

Xbox Game Pass

#xbox-game-pass #xbox #pc #nyhetstips