snart slocknar det

hej kära blogg. det var längesedan man skrev av sig men nu är det nog dax

adsl är under avveckling och nersläckningen närmar sig med stora steg. och här sitter man med en gammal gubbe till hyresvärd som vägrar dra in fiber för det är för dyrt. 60 hyresgäster nästan alla bara gamlingar .han har pratat om det i flera år men nada händer

livet känns hopplöst då jag inte lyckas hitta en ny bostad heller. bakåtsträvare borde tvingas spela Big Rigs: Over the Road Racing i flera dagar i sträck

Det var all för mig snart nersläckt och issolerad

help me elon musk

you are my only hope