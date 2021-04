Vilka är era största bioupplevelser?

Mina är alla från när jag var tonåring. Det jag önskar mest är att jag hade fått se Blade Runner på bio.

E.T. the Extra-Terrestrial

Star Wars

The Empire Strikes Back

Return of the Jedi (såg 3 gånger)

The Karate Kid

Ghostbusters

Indiana Jones and the Temple of Doom

Fright Night

The Untouchables

Aliens

Die Hard

The Silence of the Lambs

Terminator 2: Judgment Day

Beverly Hills Cop

Batman