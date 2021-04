Oh my tangentboard and stackars mouse

Oh my tangentboard och stackars mouse Så startade man Diablo 2 igen, fan att men inte fick en alpha-nyckel! Går smidigt som vanligt ett bra tag tills man möter nån jäkla minion som inte passar din build alls.

Just då märker jag något som jag antagligen gjort lika länge som D2 är gammalt, jag trycker hårdare på tangenter och musknappar. Dö, bara dö!

The "inte passar mig"-minion dör och jag ler nöjt, trodde jag verkligen att mitt inte så milda tryckande gjorde skillnad på riktigt... hmm... nej såklart inte!

Flera levels senare så möter jag Andariel... och då sitter jag där igen och hamrar på mitt stackars tangentbord och mus, mer skada, mer dö... what?!

Flera levels senare så möter jag Andariel... och då sitter jag där igen och hamrar på mitt stackars tangentbord och mus, mer skada, mer dö... what?!

Jag har alltså efter alla dessa spelår (många) insett att jag misshandlat mitt stackars tangentbord och mus alldeles i onödan (R.I.P.)