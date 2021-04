PS now eller PS+?

Jag har båda men det är PS+ jag använder mest och skulle hävda att det i det närmaste är ett måste om du har en PS5, framförallt eftersom du då får tillgång till Playstation Plus Collection (bara för att göra det ännu bökigare). Där får du ju då God of War, Persona 5, Days Gone, Bloodborne, etc utöver de spel som kommer varje månad.

Playstation Now ger dig såklart tillgång till fler spel där de äldre spelen (PS3 och PS2 streamas) men där PS4-spelen (och PS5 också vad det lider får man väl anta) laddas ner. Dock så tycker iaf inte jag att de har lika hög kvalitet och personligen så har jag ändå inte tid att spela allt så då räcker PS+ mer än väl.