MXGP 2020 - The Official Videogame - XBox One

Inledning och lite bakgrund:

Dags att bli lerig, dags att gasa, dags att krascha.

MXGP 2020 är fortsättning på Milestones MXGP-serie och är 6:e spelet än så länge.

Jag kommer recensera spelet på Xbox One, spelat på en Xbox One S.

Lite om sporten:

När vi pratar motocross (fortsättningsvis MX) pratar vi racing, när vi pratar MX GP så är det VM. VM i MX är en serie på runt 20 tävlingar (oftast). MX är en intensiv långdistans-sport. Ofta inte något som går hand i hand.

I VM pågår tävlingar en helg med träningar och kval första under lördagen och finaler på söndagen. Några av utmaningarna är att till skillnad ifrån asfalts-racing så ändras banan oftast oerhört mycket under tävlingens gång.

Finalerna är 2 i varje klass och man kör 40 minuter + 2 varv (kan avslöja att 40 minuter + 2 varv är riktigt tungt på riktigt, när jag körde så var jag tränad så jag hade en vilopuls runt 30 och sprang milen på 33 minuter, körde INTE på vm-nivå).

I VM så tävlar huvudsakligen 2 klasser (finns stödklasser och andra klasser som tävlar på andra dagar).

MX2 (som är 2-takts-motorcyklar upp till 125cc och 4-takts upp till 250cc)

MXGP (tidigare mx1, har 2-takts-motorcyklar upp till 250cc och 4-takts upp till 450cc)

I dagsläget kör inga med 2-taktare i VM då dom inte utvecklas längre då dom hamnat efter 4-taktarna som gjort oerhörda framsteg dom sista 20 åren, många av tillverkarna har slutat med tillverkningen.

Det finns dock några internationella tävlingar enbart för 2-taktare.

USA har en stor egen serie som heter AMA som lever helt sitt eget liv som också har duktiga förare från hela världen, därför är det sällan med amerikaner i VM och sällan någon tävling i USA.

Sverige har genom åren från och till varit väldigt framgångsrika med många världsmästare och vi har för det mesta med någon eller några i finalerna.

Spelet:

Upplägget är enkelt och följer traditionella racing-spel. Man skapar en karaktär, man börjar i ett karriär-läge med en lite sämre motorcykel än de andra deltagarna och man får jobba sig uppåt genom klasserna.

Spelet kan inte riktigt kallas simulator då det inte riktigt går att göra det för MX, men inte heller arkad, det går inte att studsa fram utan att släppa gasen. Man får justera kroppsvikten utefter banan för att lyckas så bra som möjligt, så nästan en simulator.

Det finns inga tricks att göra och banorna är kopior på de riktiga banorna under 2020 års säsong vilket gör att de flesta är samma som i tidigare spel, fast med mer detaljer.

Karaktären har dom skalat ned från tidigare spel, det ända man sätter är hudfärg. Tidigare var det även längd och vikt.

Jag startade karriär-läget.

Jag valde att spela med mellansvår AI, avancerad fysik och semi-automatisk växellåda, slumpmässigt väder, rewind sätter jag alltid till av (om jag kraschar är jag ju inte bättre än så, och är det någon som sätter av mig (mx för preja) så är det ju racing).

Race-längden satte jag till medium. Det innebar inga kval utan direkt på finaler. 2 gånger 10 minuter. Hade önskat att det var kval och 2x10 minuter så man hinner testa banan innan starten går. Det finns lägen med hela helgen, men då är längden på finalerna (eller heat som man också säger) mycket längre, och för mig räcker det med att hålla fokus i 10 minuter åt gången (har en 4-åring).

Man fick sedan välja att köra för ett team, då kör man med deras hojar och dom kläderna som hör till, eller välja att köra med en större sponsor, då har man fria val. Jag valde Wössner som sponsor (tillverkar kolvar)

Lite dumt nog så valde jag en 2-taktare (TM 125) bara för jag i den verkliga världen alltid tyckte det var roligare. Utbudet på märken och modeller var rikligt, saknade inget märke eller modell.

Så kör vi igång första tävlingen. Matterley Basin i England, klassisk bana.

Det regnade…

De tekniska partierna var inga problem, men när det började gå tungt så blev jag omkörd. Eller så upplevde jag det i alla fall, kan varit som på riktigt att jag helt enkelt blivit lite för tjock.

Efter 10 minuter kom jag sist…. Men nu visste jag hur banan och spåren var till nästa race även om jag sedan tidigare kan layouten på banan så skiljde det en hel del i detaljer sedan tidigare spel. Både grafiskt och fysiskt.

Något som också slog mig var känslan av att vädret påverkade mer än i tidigare spel. Vet inte om det är på riktigt, men visst gick det tungt när man körde i de blötare partierna, för att inte prata om regndropparna på skärmen.

Något som dessutom slog mig var HUD, det kändes som att halva skärmen täcktes av information som är helt onödig när man faktiskt är i ett race. Under ett race så vill i alla fall jag bara se tiden som är kvar.

Vill inte se vilka förare som har vilken position, eller för den delen vilken position jag har, jag kommer ju ändå att köra så fort jag kan.

Som tur var går i princip allt att stänga av.

I nästa final kom jag på 14:e plats. Det visade sig vara tillräckligt för att lite pengar skulle rulla in. För det kunde jag köpa ett avgasrör så att det blev lite mer styrka i hojen. Utbudet och representation på delar var riktigt bra. Dom stora märkena man förväntar sig finns med men även något lite mindre. Till min TM var det dock bara Scalvini som hade avgasrör (som kuriosa kan det vara märkligt att köpa saker till en TM då dom oftast levereras fullkittade, eller kan fås kittade från fabrik. På min tid hade en TM alla de delar man fick köpa i efterhand till alla andra hojar).

Även när det kommer till kläder finns det ett stort urval.

Känslan i nästa tävling som var i Valkensward (Holland) var betydligt högre motoreffekt, men jag hängde ändå inte med på raksträckorna, eller hoppen oavsett om jag hade högre hastighet genom kurvorna eller gjorde bättre spårval. Dock inte sagt att dom sakerna inte påverkade, det gjorde dem i högsta grad.

På detta sätt fortsatte det, sakta men säkert fick man mer pengar att investera i sin hoj, lite bättre kändes hojen. Ibland blev det en bra placering, ibland vurpade man och fick sega på 16:e plats ett bra tag för att sluta på 14:e. AI är ganska jämn vilket gör det ganska roligt, det är inte bara att köra ikapp och susa förbi, det kan bli några kurvor, något varv eller två som man ligger bakom eller växlar plats. Man knuffas lite, gör ett fel spårval. Sedan när man väl kommer förbi så försvinner inte den andra föraren bakom i dammet om det inte var en oerhörd skillnad i fart när man väl kommit förbi.

Så pågår det. Om och om och om igen.

Det finns en banbyggare i spelet. Funkar ganska bra men kan inte påstå att det är något märkvärdigt. Försökte bygga min gamla hemma-bana, den blev körbar i spelet men kan ju inte påstå att jag fick det rätt. Jag mailade milestone om varför dom inte gjort det möjligt att läsa in gpx-filer (sådana som man kan spela in med gps).

Det hade dom dock inte reflekterat över. Tänk va smidigt att gå ett varv på sin hemmabana och sedan läsa in den i spelet. Ännu bättre, gå tre varv. Ytterkanterna och i mitten. Och sedan komplettera med lite bra vallar i kurvorna ungefär där det brukar hamna.

Vem vet, kanske jag placerade en tanke i deras huvuden.

Självklart finns det ett online-läge. Rösta på bana, rösta på längd och sedan kör. Inget märkvärdigt, det bara funkar.

En playground hittar man, ett landskap där man kan bränna runt som man vill.

I övrigt finns det såklart träning/time attack, enskild tävling och mästerskap

Sammanfattning:

Vad ska man säga? Mer av det goda för oss nördar? Det är inte något nytt, men det är lite slipat överallt. Lite bättre fysik både på förare och banor, lite bättre kontroller, lite bättre grafik. Många bäckar små.

Jag har sneglat på andra recensioner och framförallt till dom nya generationerna och där kan man läsa om dom nya kontrollerna som enligt flera ändrat hela spelet. Länk till recension

Samt 4k 60fps såklart.

Spelet säljs bara digitalt förutom till PS5 där man kan köpa en fysisk kopia. Lite märkligt val att göra kan tyckas men det var så dom gjorde. Jag brukar köpa de spel jag verkligen vill ha på fysisk kopia, varför vet jag inte, nu har jag en hög med MXGP och deras supercross-spel som ligger här då det är äldre versioner.

För vem är spelet då?

Ja du, det är för mycket av en simulator för att någon som gillar MXvsATV ska hoppa in och köra lite och känna att det är skoj. Många krascher kommer det att bli även om man skruvar ned fysiken.

Dom som gillar att köra rally och bilspel som inte är som Need for speed eller Forza Horizon kan nog finna glädje i att nöta, lära sig av sina misstag, för att sedan höja fysiken och göra allt en gång till. (GT, Forza, Dirt 2.0)

Det ska dock tilläggas att när man kör på avancerad fysik så hjälper det verkligen att ha kunskap om MX, ha kört själv.

Personligen kommer det bli många timmar. Perfekt att tagga igång inför årets MXGP-säsong nu när supercrossen i USA börjar närma sig sitt slut.

MXGP 2020 - The Official Videogame 4 Mycket bra + Bättre fysik + Mycket delar + OK baneditor - Grafiken på äldre konsoller - Avsaknad av tutorial/träningsläge för nybörjare Det här betyder betygen på FZ

Nu slänger vi in lite bilder Grafiken upplevs otroligt mycket kantigare i dessa skärmdumpar än när man spelar.

Ut på startrakan

Vacker väder

Det går inte att trixa, men scrubs är med

Race-inställningar

Shit happens

HUD-inställningar

Karriär-meny