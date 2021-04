10-ish timmar in i God of War

Efter genomspelningen av The Last of Us Part 2 gick jag raskt på God of War. Playstation 4-fläktarna var ju redan uppvärmda liksom. Har hunnit spela 10+ timmar och kommit till den del av spelet där det öppnar upp sig ganska mycket. Det finns ett tydligt main quest men man är samtidigt fri att göra lite vad man vill. Och jag tycker det är oväntat mysigt att åka runt med båten, göra ett strandhugg och utforska alla vrår av Midgard.

Pusseldesignen är överlag väldigt givande och inte fööör knepig. Hittills är det bara en runkista jag struntat i för att jag inte lyckats hitta det tredje och sista låset. Favorituppdraget hittills är utan tvekan det kring jätten Thamurs frusna kropp. Kändes som de gamla God of War där stora set pieces brukade ha en episk skala. Gillade också Fafnirs Storeroom, ett sidouppdrag med några riktigt snygga miljöer. Nästa anhalt är Jötunheim men ska nog utforska lite mer innan jag beger mig dit.

Däremot är menysystemet riktigt rörigt, drar mig för att till exempel uppgradera skills. Jag snackade lite om det i senaste Fragzone-Fredag. Och får ingen feeling för utrustningen alls. Har samma blå grejer som jag haft sedan några timmar in i spelet, inget nytt har erbjudit förbättringar på de stats jag vill se, såsom strength.