Hej alla monsterdiggare; jag har blivit nyförälskad i audio-draman (ibland även kallade radio-draman), och här har vi ett ypperligt exempel på hur bra det kan bli när man gör det . . . just det, bra.

"Alien: Out of the Shadows is a 2014 novel written by Tim Lebbon and published by Titan Books. Set between Alien and Aliens, the book chronicles Ellen Ripley's involvement in a Xenomorph outbreak on the planet LV-178 and the mining vessel in orbit above it. The survivors' attempts to escape the creatures are further complicated by Ash, whose A.I. consciousness has survived inside Narcissus, the shuttle that brought Ripley to them . . ."

Det handlar alltså om ett audio-drama där en handfull skådespelare, däribland Rutger Hauer, levandegör ett universum där dessa förskräckliga monster springer omkring och sprider syra. Skådespelerskan som gestaltar Ellen Ripley (Laurel Lefkow), är så lik Sigourney Weaver i rösten att man tror att det handlar om den riktiga varan.

En liten trailer:

Och ljudboken:

Ljudboken, och den vanliga boken för den delen, tillhör en söt trilogi. De nästföljande delarna är:

"River of Pain" och "Sea of Sorrows".

