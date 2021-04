Xbox Game Pass - April 2021 - Part 2

Dags för den avslutande laddningen spel för april månad att landa på Xbox Game Pass! Egentligen bara två nyheter som läggs till, Second Extinction (Game Preview) och Destroy All Humans!. MLB The Show som kommer idag är ju redan utannonserat, Phogs! som kommer till PC finns redan på konsolpasset och Fable Anniversary och Fable 3 görs nu tillgängliga för streaming via molnet men finns sedan tidigare på XGP.

Ytterligare ett gäng spel förses också med touch-kontroller för mobilt spelande:

Vill ni kolla in vad som kom tidigare i månaden så hittar ni den tråden här: Xbox Game Pass - April - Part 1

Nya Titlar

Phogs! (22 april, PC)

Second Extinction (Game Preview, 28 april konsol+PC+cloud)

Destroy All Humans! (29 april, konsol+PC+cloud)

Fable 3 (30 april, cloud)

Fable Anniversary (30 april, cloud)

Som vanligt så lämnar några spel tjänsten, för den här gången. Den 30 april: Endless Legend, For the King, Fractured Minds, Levelhead, Moving Out och Thumper.

Xbox Game Pass

