Star Citizen Svenska Spelare

Vi är den svenska organisationen Asgard

Vi är en stor svensk org på 400+ medlemmar som planerar att göra det mesta inom Star Citizen, oavsett om du är intresserad av mining trading eller combat m.m finns det en plats för dig här, och alltid någon att spela med. Oavsett din ambitionsnivå kan du hitta en trevlig gemenskap i vår organisation.

Vårt mål

Vi strävar efter att bli en smart, effektiv och ambitiös organisation som kan erbjuda en plats för både för dedikerade spelare såväl som spelare som inte har så mycket tid att spela. Vi vill var en organisation där det finns många olika individer som kompletterar varandra med sina olika intressen. Vi har redan idag några som är t.ex. väldigt intresserade av mining och trading, medans andra medlemmar är duktiga stridspiloter. På grund av vår mångfald kan vi vara en organisation som kan anta vilken utmaning som än kommer i våran väg.

Var med på våra events!

Varje lördag 19.00 har vi event där vi samlas, där du kan delta på alla möjliga roliga aktiviteter från flygstrids events, mining events markstrid events. racing events You name it.

Kontakt med Asgard!

RSI: robertsspaceindustries.com/orgs/ASGARD

Discord: discord.asgardgaming.se

Facebook: facebook.com/starcitizensverige/

Nordens Största Alliance

Asgard har varit med och skapat ett unikt samarbete i Star Citizen den nordiska alliansen “Aurora Borealis” (Norrsken), Denna allians kommer att ge oss många möjligheter både ekonomiskt och militärt och gör oss till en stor kraft att räkna med i universum

Våra allierade

Finland https://robertsspaceindustries.com/orgs/MARS

Norge https://robertsspaceindustries.com/orgs/AGC

För dig som ska börja spela Star Citizen

Du kan använda denna kod STAR-NSCN-BVTF när du skapar ett konto för första gången för att får lite mer in game pengar 5,000 UEC