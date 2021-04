Pokémon remasters och remakes genom åren

I år är det 25 år sedan som Pocket monster släpptes för första gången i Japan. Själv fick vi vänta ytterligare några år innan spel serien kom hit och då under sitt förkortade namn Pokémon.

Det brukar släppas en till två generationer Pokémon per konsol generation (per ny bärbar hårdvara) och sen tredje generationen Pokémon så har det även kommit en ny remake/remaster av äldre Pokémon spel per konsol generation.

I år kommer nästa remaster av Pokémon, och den här gången är det Diamond och Pearl från Nintendo DS som får sig ett lyft.

Men jag ska ta en snabbkoll på alla spel i huvud serien som har fått sig en remaster eller remake genom åren.

Pokémon FireRed och LeafGreen

Mer en remaster av Pokémon Red och Blue då det mesta ser ut väldigt som i originalen förutom vissa skillnader med sju nya öar som man kan besöka och att dessa spelen utspelar sig samtidigt som Ruby och Sapphire.

Just detta med när spelen utspelar sig gjorde det extra roligt eftersom spelen passade lika mycket till generation 3 som till generation 1.

Pokémon HeartGold och SoulSilver

När Diamond och Pearl kom så kunde man räkna ut snabbt att Gold och Silver skulle bli återsläppa igen eftersom redan i början av spelen så nämndes en sak på teven som hade med de gamla spelen från generation 2.

HeartGold och SoulSilver var mer en remake än vad FireRed och LeafGreen var, eftersom denna gången hade de verkligen gått in och piffat till terrängen och städerna, lagt till platser som inte fanns med i originalen och även gjort om grottor så att man fick gå lite annorlunda för att ta sig ut.

HeartGold och SoulSilver var inte bara en remake av Gold och Silver utan även en remake av Crystal då vissa saker som var nytt i Crystal även fanns med i HeartGold och SoulSilver, som en jakt på en av de legendariska Pokémon som finns med i spelen.

Pokémon Omega Ruby och Alpha Sapphire

Under generation 6 släpptes nästa remake men tidsportaler med mera gav oss en ganska annorlunda remake sen tidigare.

Omega Ruby och Alpha Sapphire är så annorlunda från Ruby och Sapphire att det är mer en helt annan dimension av denna tiden som man kliver in i.

Gillade spelen väldigt mycket och inledningen av spelet som var som en övergång från hur originalet började till något helt nytt.

Pokémon Let’s Go Pikachu! och Let’s Go Eevee!

Pokémon Go slog igenom stort i världen så att ett Pokémon Go liknande spel skulle komma till Nintendo Switch var väl inte helt otippat. Men att det skulle röra sig om en remake av Pokémon Yellow var kanske inget man räknade med.

Nu väntar fans på att ett Pokémon Let’s Go spel i Johto regionen ska komma, alltså en ny remake av Pokémon Gold, Silver och Crystal.

Vi får väl se vad framtiden har att erbjuda.

Pokémon Brilliant Diamond och Shining Pearl

Nu i november så kommer vi återigen få spela Diamond och Pearl men den här gången i en ny remaster.

Ja, jag säger remaster eftersom enligt trailern så tycker jag att de har återskapat dessa spelen väldigt mycket efter originalen till Nintendo DS.

Striderna ser ju snyggare ut och det är inte längre typ tecknade bilder på de Pokémon man möter men förövrigt så ser det inte ut som att de vågat ändra så mycket i terrängen med mera som de gjorde under HeartGold, SoulSilver, Omega Ruby och Alpha Sapphire.

Vi får väl se om de har lagt till några nya områden att åka till som i exempelvis FireRed och LeafGreen.