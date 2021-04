Manligt håravfall och/eller grått hår

Det viktigaste är att man är bekväm med det och äger det.

- Visa ingen osäkerhet över det <-- det är det riktiga problemet.

Du har redan observerat det.

- Ha tillgodo ett par skämt till de som observerar det sent.

Jag är 34 och tänker inte färga mina gråa fläckar i sidorna.

Det är min platina som växer ut. Ett tecken på att jag är mer erfaren och vis.

Om jag blir tunnhårig tänker jag raka av och säga:

God only made so many perfect heads, the rest...

he covered with hair

Vänd några av skämten ifrån den här sidan:

https://www.hair-loss-is-awesome.com/100-baldness-jokes/

Tunnare hår?

Nja, det är inte riktigt rätt.

Jag håller på att bli mer aerodynamisk.