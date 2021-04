Spec Ops The Line

Håller med om det mesta! Hade nog själv gett det en femma. Striderna är ömsom vin ömsom vatten, men oj vilket välskrivet manus - både vad gäller manuset i sig samt dess integrering i spelet. I överlägsen särklass i genren (dvs militärspel) bland det jag spelat. En "are we the baddies?"-story done right *sneglar på TLOU 2*.