Farm Manager 2021. Tänkte köpa, releasedatum flyttat. Mysko förklaring varför. Tolkhjälp.....

Som sagt. Tänkte köpa Farm Manager 2021.

https://store.steampowered.com/app/1123830/Farm_Manager_2021/

De har flyttat släppet några gånger. Inget fel med det om de jagar buggar osv.

Nu flyttade de släppet från igår till den 6 maj. Förklaringen varför går mig bet totalt.

Kan någon tolka åt mig?

"Dear Players,

We regret to inform you that we are forced to change the premiere date of Farm Manager 2021 one more time. We understand that this may be a disappointment and we are very sorry for this situation. According to internet sources, a sale on Steam will overlap with our previous release date - and we are concerned that this may negatively impact the premiere of Farm Manager 2021, so we have decided to delay the release by one week.

The new date is set for May 6, 2021

Thank you for your understanding and patience."

Tror jag skippar liret. Har så mycket annat att lira ändå men fattar inte förklaringen. "According to internet sources, a sale on Steam will overlap with our previous realese date - and we are concerned that this will negatively impact the premiere of Farm Manager 2021....."??

En av de mest mysko skälen jag sett att flytta släppdatum.