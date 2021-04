Den stora tråden om redigering samt skapande av filmer/video

Under 32år så hade jag aldrig en tanke på att skapa någonting om det inte har med svets, fräs och svarv att göra. Men sedan hände någonting för ett halvår sedan, jag hittade till spelet Star Citizen och föll pladask. Detta ledde till att jag hittade en grupp svenskar som spelar tillsammans, denna grupp fick mig att få upp ögonen för redigering. Vi diskuterade lite detta tidigare idag att det möjligtvis kan ha att göra med att spelet är rätt tunt på innehåll och att communityn därför har mer "tid" att skapa filmer etc.

Efter många om och men så laddade jag ner OBS Studio samt Pinnacle Studio 24 och dök huvudstupa ner i någonting helt nytt. Tidigare idag blev jag klar med min första film som jag därefter laddade upp på Youtube, väldigt olikt mig då jag inte gillar att vara i centrum! Men samtidigt vill jag dela med mig av glädjen som spelet, gemenskapen samt skapandet ger mig.

Men samtidigt krävs det självinsikt, det är trots allt min FÖRSTA skapelse och jag vill jättegärna få feedback på mina videos. Och då menar jag inte "You suck" eller "Git gud" i kommentarsfältet på Youtube eller reddit utan konstruktiv feedback som hjälper mig att bli bättre. Därför skapar jag denna tråden där man kan ställa frågor om programvara, hårdvara, redigering, be om ris/ros etc etc.

Uppmuntrar till uppmuntran samt en god stämning! Självfallet blir det lätt "reklam" för olika kanaler men de som bara vill göra reklam för sig ber jag skapa en tråd just för det ändamålet. Denna tråden är som sagt för diskussion.