Läskigaste fienden i ett spel?

Beror lite på hur man klassar läskiga fiender, om det är en fiendetyp man stöter på rätt ofta så försvinner ju själva läskighetsfaktorn för monstret - Samtidigt så kan spelets setting vara så pass läskig att typen ändå kan vara läskig, om då mer som jump-scare. Jag minns flera gånger då jag stötte på necromorphs i Deadspace som jag idag är glad över att jag inte var nödig när jag spelade. Overall så är nog Deadspace ett av de läskigaste spelen jag spelat som alltid höll mig "on edge". Jag måste nog klassa "The Ubermorph" som det läskigaste monstret, man visste aldrig när det skulle spränga genom en vägg och när man väl insåg att att det inte var ett vanligt monster ökade pulsen markant.

The Flood i Halo CE, första gången jag stötte på dem som ung så vågade jag knappt spela vidare. Jag kan väl dock inte påstå att jag är en vidare erfaren skräckspelare, så mina val kanske är mer basic och "läskiga monster i actionspel" än faktiska skräckspelsmonster.